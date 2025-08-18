‘হিরো অব রাশিয়া’ খেতাব পাওয়া জেনারেল গুরুতর আহত

ইউক্রেন সীমান্তের কাছে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন রাশিয়ার উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা এসেদুল্লা আবাচেভ। রাশিয়ার দাগেস্তান কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে আজ সোমবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে মস্কো টাইমস।
দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের প্রধান সের্গেই মেলিকভ টেলিগ্রামে লিখেছেন, ‘কয়েক দিন আগে আমাদের সহনাগরিক, রাশিয়ার বীর উপাধিপ্রাপ্ত এসেদুল্লা আবাচেভ সীমান্তবর্তী এক এলাকায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সেরা সামরিক চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থা গুরুতর হলেও স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন।’
এর আগে ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, ৫৭ বছর বয়সী আবাচেভের গাড়িবহরে কুর্স্ক সীমান্ত এলাকায় শনিবার ও রোববার রাতের মধ্যবর্তী সময়ে হামলা চালানো হয়। এরপর মস্কোর এক সামরিক হাসপাতালে তাঁর হাত ও পা কেটে ফেলা হয়েছে বলে তারা জানায়। তবে দাগেস্তানের প্রধান মেলিকভ এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। হাসপাতালের অবস্থান নিয়েও কিছু উল্লেখ করেননি।
ইউক্রেনের দাবি, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আবাচেভ রাশিয়ার ‘সেভের’ বাহিনীর উপ-কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বছরের শুরুর দিকে রাশিয়ার আঞ্চলিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, আবাচেভকে নতুন গঠিত লেনিনগ্রাদ সামরিক জেলার উপপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
২০১৪ সালের পর থেকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সংঘর্ষে সরাসরি ভূমিকা রাখা আবাচেভকে ২০২২ সালের জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘হিরো অব রাশিয়া’ খেতাব প্রদান করেন। সেই সময় তিনি লুহানস্ক পিপলস মিলিশিয়ার দ্বিতীয় সেনা কোরের কমান্ডার হিসেবে ইউক্রেনের লিসিচানস্ক শহর দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ঘিরে উত্তেজনা আরও একবার সামনে এল, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।