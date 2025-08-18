হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

‘হিরো অব রাশিয়া’ খেতাব পাওয়া জেনারেল গুরুতর আহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রুশ জেনারেল এসেদুল্লা আবাচেভ। ছবি: মস্কো টাইমস

ইউক্রেন সীমান্তের কাছে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন রাশিয়ার উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা এসেদুল্লা আবাচেভ। রাশিয়ার দাগেস্তান কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে আজ সোমবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে মস্কো টাইমস।

দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের প্রধান সের্গেই মেলিকভ টেলিগ্রামে লিখেছেন, ‘কয়েক দিন আগে আমাদের সহনাগরিক, রাশিয়ার বীর উপাধিপ্রাপ্ত এসেদুল্লা আবাচেভ সীমান্তবর্তী এক এলাকায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম সেরা সামরিক চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থা গুরুতর হলেও স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন।’

এর আগে ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, ৫৭ বছর বয়সী আবাচেভের গাড়িবহরে কুর্স্ক সীমান্ত এলাকায় শনিবার ও রোববার রাতের মধ্যবর্তী সময়ে হামলা চালানো হয়। এরপর মস্কোর এক সামরিক হাসপাতালে তাঁর হাত ও পা কেটে ফেলা হয়েছে বলে তারা জানায়। তবে দাগেস্তানের প্রধান মেলিকভ এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। হাসপাতালের অবস্থান নিয়েও কিছু উল্লেখ করেননি।

ইউক্রেনের দাবি, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আবাচেভ রাশিয়ার ‘সেভের’ বাহিনীর উপ-কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বছরের শুরুর দিকে রাশিয়ার আঞ্চলিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, আবাচেভকে নতুন গঠিত লেনিনগ্রাদ সামরিক জেলার উপপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালের পর থেকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সংঘর্ষে সরাসরি ভূমিকা রাখা আবাচেভকে ২০২২ সালের জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘হিরো অব রাশিয়া’ খেতাব প্রদান করেন। সেই সময় তিনি লুহানস্ক পিপলস মিলিশিয়ার দ্বিতীয় সেনা কোরের কমান্ডার হিসেবে ইউক্রেনের লিসিচানস্ক শহর দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ঘিরে উত্তেজনা আরও একবার সামনে এল, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সম্পর্কিত

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

ইউরোপে দাবানল পরিস্থিতির অবনতি, সেনা মোতায়েন বাড়াচ্ছে স্পেন-পর্তুগাল

পারিবারিক লড়াইয়ের জেরে ১২ বছরেও দাফন হয়নি ব্রিটিশ ধনকুবেরের

উইন্ডসরে নতুন বাড়িতে উঠছেন প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস

হোয়াইট হাউসের বৈঠকে জেলেনস্কির সঙ্গে থাকছেন ইউরোপীয় নেতারা

নজিরবিহীন ঘটনায় আলাস্কায় সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বললেন পুতিন

পুতিন-জেলেনস্কিকে নিয়ে শুক্রবার বৈঠক করতে চান ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের কাছে যা চাইলেন পুতিন

পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠকের পর ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন জেলেনস্কি

রাশিয়া কেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আলাস্কা বিক্রি করেছিল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা