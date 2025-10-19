হোম > বিশ্ব > চীন

তাইওয়ানের প্রধান বিরোধী দলের প্রধান নির্বাচিত হলেন চীনপন্থী নেতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কুয়োমিনতাংয়ের (কেএমটি) নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন চেং লি-ওন। ছবি: সংগৃহীত

তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কুয়োমিনতাংয়ের (কেএমটি) নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন চেং লি-ওন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষে কাজ করেছেন। এক সময় চীন থেকে পালিয়ে আসা চিয়াং কাইশেক এই দলের নেতা ছিলেন।

মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কুয়োমিনতাংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে—চেং লি-ওন ৫০ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে ছয় প্রার্থীকে হারিয়েছেন। তিনি দলের তৃতীয় নারী প্রধান। বর্তমান সভাপতি এরিক চু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি। জয়ী হওয়ার পর চেং বলেন, ‘নির্বাচনের সমাপ্তি মানেই ঐক্যের শুরু। আমরা শুধু কেএমটি-কে নয়, পুরো তাইওয়ানকে একত্র করব।’

চেং নির্বাচনী প্রচারের সময় বলেন, ‘আমি চাই সব তাইওয়ানবাসী গর্ব ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারুক, আমি চীনা।’ তিনি বারবার ১৯৯২ সালের সংবিধানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন জানিয়েছেন, যা কুয়োমিনতাং অনুমোদিত এবং বেইজিং এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুই পাশের অঞ্চলই এক চীনের অংশ।

প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তের প্রশাসন এই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মতে, তাইওয়ান একটি বাস্তব স্বাধীন দেশ, যার বৈশ্বিক স্বীকৃতি বাড়ানো উচিত। চেং-এর জয় লাই-এর সামরিক বাজেট বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরও কঠিন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রধান সামরিক সমর্থক এবং চীনের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে লাই-কে উৎসাহিত করছে।

শনিবার চেং বলেন, ‘বহির্বিশ্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা সমতা, সম্মান ও পারস্পরিকতার নীতি মেনে চলব। আমরা কখনো তাইওয়ানকে ভূ-রাজনীতির খেলায় সমস্যার কারণ বা শিকার হতে দেব না। কেএমটি দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে এবং আঞ্চলিক শান্তির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।’

১৯৪৮ সালের পর চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে আশ্রয় নেওয়ার পর পরবর্তী কয়েক দশক ধরেই একক শাসক হিসেবে অঞ্চলটি শাসন করেছে কুয়োমিনতাং। পরে দ্বীপটিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শুরু হলে ক্ষমতাচ্যুত হয়। চীনের সঙ্গে একীকরণের পক্ষপাতী হওয়ায়, বেইজিং দলটিকে প্রিয় আলোচক হিসেবে বিবেচনা করে।

বেইজিং তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দেখলেও তাইপেই তা প্রত্যাখ্যান করে। চীন সরকার ঘোষণা করেছে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও একদিন ২৩ মিলিয়ন মানুষ বসবাসরত এই গণতান্ত্রিক দ্বীপকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। আগস্টে লাই-এর প্রশাসন ২০২৪ সালের তুলনায় সামরিক খাতে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি ব্যয় প্রস্তাব করেছে। এ ছাড়া অস্ত্র সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ বাজেটও শিগগিরই প্রস্তাব করা হবে। উভয় প্রস্তাবই আইনসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

ন্যাশনাল চাংহুয়া ইউনিভার্সিটি অব এডুকেশনের সহযোগী অধ্যাপক লিউ চাও-লুং বলেছেন, চেং ‘কেএমটি-কে লাই-এর এজেন্ডার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করতে নেতৃত্ব দিতে পারেন।’ লিউ আরও বলেন, এ ধরনের কৌশল লাই-এর প্রশাসনের জন্য সামরিক বাজেট পাস করাকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। কারণ, পার্লামেন্টে কেএমটি এবং আরেকটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে লাই-এর ঘোষিত জিডিপির ৫ শতাংশ সামরিক বাজেট বৃদ্ধির বিষয়ে চেং বলেন, তিনি এই উদ্যোগের সমর্থক নন এবং এটিকে যুক্তিসংগত প্রতিরক্ষা বাজেট হার মনে করেন না। তিনি বলেন, ‘সামরিক ব্যয় প্রতিযোগিতায়, তাইওয়ান সর্বদা পরাজিত হবে।’

এর আগে, ২০২৪ সালে আইনসভায় নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর বিরোধী দল একটি সিরিজ বিতর্কিত বিল পাস করেছে, যা শাসক ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি)-এর সমর্থকদের মতে প্রশাসনের ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে দুর্বল করছে। চেং বলেন, ‘আমার লক্ষ্য কেএমটি-কে আমার মেয়াদকালে তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০২৮ সালে পুরো ক্ষমতা গ্রহণ করা।’

চেং-এর জয়ী হওয়ার পর, ডিপিপির এক মুখপাত্র বলেন, তারা আশা করেন নতুন কেএমটির চেয়ার তাঁর দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন এবং তাইওয়ানের নিরাপত্তাকে রাজনৈতিক স্বার্থের ওপরে রাখবেন। তিনি চেং ও তাঁর দলকে চীনের প্রভাব ও অনুপ্রবেশ থেকে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন, সব রাজনৈতিক দলকে মিলিতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী করতে হবে।

