জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল। আজ মঙ্গলবারের এ ভাষণে তিনি সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবেন বলে জানা গেছে।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, জেনারেল সিগদেল নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান জানাবেন। উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চলমান বিক্ষোভপরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনাপ্রধান সরকারের অবস্থান ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কেও জাতিকে জানাবেন।
কাঠমান্ডু ও দেশের বিভিন্ন শহরে দুর্নীতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গতকাল সোমবার জেন-জেড প্রজন্মের নেতৃত্বে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত ও শত শত মানুষ আহত হয়েছেন।