থাইরয়েডজনিত চোখের রোগের লক্ষণ ও করণীয়

কাজ করতে করতে প্রায়ই চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে? কোনো সমস্যা না থাকলেও চোখ প্রতিদিন লাল হয়ে থাকে? এটি থাইরয়েডজনিত চোখের রোগের লক্ষণ হতে পারে। থাইরয়েডজনিত চোখের রোগ এমন একটি সমস্যা যা থাইরয়েড হরমোন বেশি নিঃসরণ হলে দেখা দেয়। থাইরয়েডজনিত চোখের রোগ মূলত অটো ইমিউন থাইরয়েড অবস্থার কারণে হয়। অটো ইমিউন থাইরয়েড রোগে চোখের চারপাশের সুস্থ কোষ আক্রান্ত হয়। অস্বাভাবিক ইমিউন প্রতিক্রিয়া অশ্রু গ্রন্থিগুলোর প্রদাহ সৃষ্টি করে, যে কারণে চোখ শুকিয়ে যেতে পারে।
লক্ষণ
চিকিৎসা
থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করা উচিত। চোখ শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করতে কৃত্রিম চোখের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বাইরের ধুলাবালু ও দূষণ থেকে চোখকে রক্ষা করতে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। চোখে হঠাৎ কোনো ব্যথা বা সমস্যা তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
লেখক: কনসালটেন্ট (চক্ষু) দীন মোহাম্মদ আই হসপিটাল, সোবহানবাগ, ঢাকা