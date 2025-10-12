হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৬ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৯৫৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৯৫৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪১, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৭, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৯৭, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৪৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১২২, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৯, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৩ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) আটজন রয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ছয়জনই পুরুষ। তাঁদের মধ্যে তিনজন ঢাকার, একজন বরিশালের, একজন খুলনা ও অন্যজন রাজশাহী জেলার বাসিন্দা। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৫৩, ২৪, ৩৫, ৬৫, ৬২ ও ৫০ বছর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুমের বিজ্ঞপ্তি। ছবি: স্ক্রিনশট

চলতি বছরের আজ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৪ হাজার ৫৫৯ জন। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ ও সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া অক্টোবরে আজ পর্যন্ত ৭ হাজার ২১৭ জন ভর্তি হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৫১ হাজার ৭৮৩ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ ও সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। আর অক্টোবরে এখন পর্যন্ত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

