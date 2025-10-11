শরীরে ম্যাগনেশিয়াম বাড়াতে বাদাম ও বীজ

শরীরের সঠিক কার্যক্রমে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। এটি রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হাড় মজবুত রাখে এবং স্নায়ুর কাজ সচল রাখে। সবজি, ডাল, বাদাম ও বীজ—এসব খাবারে প্রাকৃতিকভাবে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তবে কিছু বাদাম ও বীজে এর পরিমাণ থাকে তুলনামূলক বেশি। তাই নিয়মিত খাদ্যতালিকায় সেসব রাখলে সহজে পূরণ হবে এর দৈনিক চাহিদা।
কুমড়ার বীজ: কুমড়ার বীজ ম্যাগনেশিয়ামের অন্যতম উৎস। এর প্রতি আউন্সে থাকে ১৫৪ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। এই পরিমাণ দৈনিক চাহিদার প্রায় ৩৭ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। এতে প্রোটিন ও জিংক থাকে। এগুলো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
চিয়া সিড: চিয়া সিডে থাকে ৯৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম এবং প্রচুর আঁশ। এক আউন্স চিয়া সিডস দৈনিক আঁশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করে। এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
কাজুবাদাম: এতে রয়েছে ৮২ দশমিক ৮ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। নিয়মিত কাজুবাদাম খেলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হয়।
কাঠবাদাম: প্রতি আউন্স কাঠবাদাম বা আমন্ডে রয়েছে ৭৬ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। এতে থাকা ভিটামিন ই কোষ সুরক্ষিত রাখে এবং রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে।
চিনাবাদাম: এটি একধরনের শিমজাতীয় খাদ্য। প্রতি আউন্স চিনাবাদামে থাকে ৫৩ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি। ফলের সঙ্গে মিশিয়ে বা নুডলস-স্টির ফ্রাইয়ে চিনাবাদাম ব্যবহার করা যায়।
