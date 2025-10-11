হোম > স্বাস্থ্য

শরীরে ম্যাগনেশিয়াম বাড়াতে বাদাম ও বীজ

ফিচার ডেস্ক

শরীরের সঠিক কার্যক্রমে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। এটি রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হাড় মজবুত রাখে এবং স্নায়ুর কাজ সচল রাখে। সবজি, ডাল, বাদাম ও বীজ—এসব খাবারে প্রাকৃতিকভাবে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তবে কিছু বাদাম ও বীজে এর পরিমাণ থাকে তুলনামূলক বেশি। তাই নিয়মিত খাদ্যতালিকায় সেসব রাখলে সহজে পূরণ হবে এর দৈনিক চাহিদা।

কুমড়ার বীজ: কুমড়ার বীজ ম্যাগনেশিয়ামের অন্যতম উৎস। এর প্রতি আউন্সে থাকে ১৫৪ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। এই পরিমাণ দৈনিক চাহিদার প্রায় ৩৭ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। এতে প্রোটিন ও জিংক থাকে। এগুলো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চিয়া সিড: চিয়া সিডে থাকে ৯৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম এবং প্রচুর আঁশ। এক আউন্স চিয়া সিডস দৈনিক আঁশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পূরণ করে। এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কাজুবাদাম: এতে রয়েছে ৮২ দশমিক ৮ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। নিয়মিত কাজুবাদাম খেলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হয়।

কাঠবাদাম: প্রতি আউন্স কাঠবাদাম বা আমন্ডে রয়েছে ৭৬ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম। এতে থাকা ভিটামিন ই কোষ সুরক্ষিত রাখে এবং রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে।

চিনাবাদাম: এটি একধরনের শিমজাতীয় খাদ্য। প্রতি আউন্স চিনাবাদামে থাকে ৫৩ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি। ফলের সঙ্গে মিশিয়ে বা নুডলস-স্টির ফ্রাইয়ে চিনাবাদাম ব্যবহার করা যায়।

সূত্র: হেলথ

সম্পর্কিত

নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার

ল্যাসিক সার্জারি: আধুনিক দৃষ্টি সংশোধনের এক বিপ্লব

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩০৮

আলট্রাসাউন্ডে অস্ত্রোপচারমুক্ত ক্যানসার চিকিৎসার সম্ভাবনা

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৮১

প্রথমবারের মতো মানবদেহে শূকরের যকৃৎ প্রতিস্থাপন, রোগী বাঁচল ৬ মাস

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটির বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা