হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩০৮

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে একই সময়ে সারা দেশে ৩০৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৫ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৪৭ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪০ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২১ জন রয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় ৩১০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত মোট ৫০ হাজার ৫১৯ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৩ হাজার ১৯৩ জন। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ এবং সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া অক্টোবরে আজ পর্যন্ত ৫ হাজার ৮৫১ জন ভর্তি হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ৬১ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ নারী।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ ও সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। আর অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সম্পর্কিত

আলট্রাসাউন্ডে অস্ত্রোপচারমুক্ত ক্যানসার চিকিৎসার সম্ভাবনা

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৮১

প্রথমবারের মতো মানবদেহে শূকরের যকৃৎ প্রতিস্থাপন, রোগী বাঁচল ৬ মাস

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটির বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যাচ্ছে

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫

‘ওজেম্পিক ফেস’ কী—কসমেটিক সার্জারিতে কেন এটি জোয়ার এনেছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা