ওষুধের কাঁচামালশিল্প উন্নয়নে স্বাস্থ্যসচিব সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটি

ওষুধের কাঁচামালশিল্পের (এপিআই) উন্নয়নে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বাস্থ্যসচিব সাইদুর রহমানকে এর আহ্বায়ক করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এ শিল্পের উন্নয়নে সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি তৈরি করে সরকারকে প্রতিবেদন দেবে নবগঠিত এই কমিটি।
আজ রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও সরকারের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১১ সদস্যের এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি বিভাগের একজন প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ এপিআই অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়ারিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুজন প্রতিনিধি।
প্রজ্ঞাপনে কমিটির কার্যপরিধিও তুলে ধরা হয়।
এগুলো হলো দেশে কাঁচামাল উৎপাদন বাড়াতে কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও অর্থ বিভাগের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ কৌশল-সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণগত, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা নিরসনে সুপারিশ দেওয়া, পুনঃঅর্থায়ন, পুনঃতফসিলীকরণ, শুল্কনীতি, ভ্যাট অব্যাহতি, রপ্তানি সহায়তাসহ টেকসই প্রণোদনা কাঠামো প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাতভিত্তিক লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নীতিগত নির্দেশনা দেওয়া।