ডেঙ্গুতে দুদিনে ১২ জনের মৃত্যু

দেশে গত দুদিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭৪০ জন ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ড্যাশবোর্ডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে ২৪ ঘণ্টায় ১২ জনের মৃত্যুর তথ্য জানানো হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি মেইলে পাঠানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর এর আগের ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই তিনজনের মৃত্যুর তথ্য একসঙ্গে আজকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ২৩৭ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৫, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৪৭, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৭৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ২৮, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ২২, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫২, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) তিন ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৯ জন ভর্তি হয়েছে।
দুদিনে মারা যাওয়া ১২ জনের মধ্যে ছয়জন নারী ও ছয়জন পুরুষ। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগের পাঁচজন, চট্টগ্রাম বিভাগের একজন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের তিনজন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের দুজন ও ময়মনসিংহ বিভাগের একজন রয়েছে।
চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এ বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪১ হাজার ৮৩১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৯ হাজার ৬৩১ জন।