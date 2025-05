ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ড. ইউনূসের প্রশংসা— এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও শেয়ার করলেন আসিফ নজরুল

ভিডিওতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে টেবিলে বসে কথা বলতে দেখা যায়। ট্রাম্পের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও প্রেসিডেন্টের পতাকা দেখা যাচ্ছে। এই সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, ‘Professor Dr. Yunus met. Yunus has a great personality and my friend also. He has recently taken charge of the interim government of Bangladesh and he is doing very well. Dr. Yunus play a big role in making Bangladesh prosperous.’

Amar Desh নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে গতকাল রোববার রাত ১১টা ১৭ মিনিটে পোস্ট করা ভিডিওটি বেশি ছড়িয়েছে। এর ক্যাপশনে লেখা, ‘ড. ইউনূসের প্রশংসা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, ইউনুস আমার বন্ধু এবং তিনি অত্যন্ত উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। ট্রাম্প আরও বলেন, বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে খুবই ভালো করছেন ইউনূস’

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে Amar Desh নামে ফেসবুক পেজের ভিডিওটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল তাঁর ফেসবুক পেজে শেয়ার করেন।

রোববার দিবাগত রাত দেড়টা পর্যন্ত এই ভিডিওটি ৬ লাখ ১৯ হাজার বার দেখা হয় ও ১৭ হাজার রিঅ্যাকশন পড়ে। এতে ২ হাজার ২০০টি কমেন্ট পড় এবং শেয়ার হয় ১ হাজার।

Ruhul Amin নামে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং Abdur Rab Bhuttow ও শূন্য কোঠা নামে ফেসবুক পেজ থেকে একই ক্যাপশনে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছে।

ভিডিওটির কিছু কি-ফ্রেম রিভার্স ইমেজ সার্চ করে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ফক্স নিউজের এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে একই দৃশ্য দেখা যায়। এটি গত ৩০ এপ্রিল প্রকাশিত। এর সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বসার ধরণ, তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও প্রেসিডেন্টের পতাকার অবস্থান, পাশে থাকা দুই ব্যক্তি, তাদের পোশাক ও আসবাবপত্রের মিল পাওয়া যায়। তবে ১৭ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। ব্রেকিং নিউজ হিসেবে ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা ছিল, বর্তমান ক্যাবিনেটের বৈঠকের মতো আগেরগুলো এত মনোমুগ্ধকর ছিল না বলে ট্রাম্পের ভাষ্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশংসা করছেন দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ভিডিওর সঙ্গে ফক্স নিউজের এক্স অ্যাকাউন্টের ভিডিওর সাদৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট

ফক্স নিউজের ভিডিওতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, ‘I just want to thank everybody. This is really very impressive, and I hope the people at home got to see some of it. Nobody’s ever done public cabinet meetings. They were quiet for a reason, because they weren’t impressive. And especially in the last administration, they were not impressive.’

অর্থাৎ, ‘আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এটা সত্যিই খুব মনমুগ্ধকর, আর আশা করছি বাড়িতে বসে যারা দেখেছেন, তারাও উপভোগ করেছেন। এর আগে কেউ কখনও প্রকাশ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেননি। সেগুলো চুপিচুপি হতো, কারণ সেগুলোতে দেখার মতো কিছু ছিল না। বিশেষ করে আগের প্রশাসনের সময় এগুলো মোটেও মনমুগ্ধকর ছিল না।’

ভিডিও প্রকাশের তারিখ ও প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করে হোয়াইট হাউজের ইউটিউব চ্যানেলে গত ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচারিত সম্পূর্ণ ভিডিওটি পাওয়া যায়। ভিডিওর শিরোনামে লেখা আছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেবিনেটের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত কেবিনেটের বৈঠক।

ক্যাবিনেট বৈঠকের পুরো ভিডিওতে ও এর ট্রান্সক্রিপ্টের কোথাও ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো মন্তব্য ছিল না।

যেহেতু পুরো বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো মন্তব্য করেননি, তাই ভিডিওটির কণ্ঠ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে যুক্ত করা কিনা তা নিয়ে সন্দেহ হয়। এর সত্যতা জানার জন্য আজকের পত্রিকার ফ্যাক্টচেক বিভাগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি কন্টেন্ট শনাক্তকরণ টুল হাইভ মডারেশনে ভিডিওটি দিয়ে যাচাই করে দেখা যায়, এটির অডিও এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ৮৯ শতাংশ।

এআই দিয়ে তৈরি ছবি শনাক্তকরণ টুল হাইভ মডারেশনের ওয়েবসাইট। ছবি: স্ক্রিনশট

এছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশংসা করেছেন— এমন দাবির প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের কোনো ভিডিও বার্তা বা বক্তব্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশংসা করার দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি। প্রকৃতপক্ষে, গত ৩০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট বৈঠকে দেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের ভিডিওর অডিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিকৃত করা হয়েছে।