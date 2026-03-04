হোম > পরিবেশ

বৃষ্টির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকতে হবে জানা গেল পূর্বাভাসে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

বসন্তকালের মাঝামাঝিতে সোম ও মঙ্গলবার টানা দুই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্প বৃষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশের মধ্যে নরসিংদীতে ৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে হয়েছে সামান্য বৃষ্টি।

তবে আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

৫ ও ৬ মার্চ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এর সঙ্গে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ৭ মার্চ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতে সামান্য বাড়তে পারে।

চার দিন অপেক্ষার পর ৮ মার্চ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

