রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকার তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকায় শীতের আমেজ বেশ ভালোই নেমেছে। দিনের শুরুটা রৌদ্রোজ্জ্বল হলেও সারাদিনে তাপমাত্রার পরিবর্তন খুব একটা হবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ছবি তুলেছেন আব্দুর রহমান

গত কয়েক দিনের মতো আজ সোমবার সকালে রাজধানী ঢাকার আকাশ রয়েছে রৌদ্রোজ্জ্বল। সারা দিনে এই আবহাওয়ার তেমন কোনো পরিবর্তন না-ও হতে পারে। আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকার আকাশ আজ পরিষ্কার থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ ছাড়া আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পূর্বদিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৬ শতাংশ।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

