আজ ৫ বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস

প্রকৃতিতে শীতের রেশ পুরোপুরি কেটে গেছে। তাপমাত্রা বাড়ছে দ্রুত। গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, কুড়িগ্রামের রাজারহাট ও বান্দরবানে— ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সোমবার যা ছিল রংপুরে ১৬ দশমিক ৩।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বেড়েছে। গত শনিবার যা ছিল কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৩২ দশমিক ৪, একই এলাকায় গতকাল সেটি বেড়ে হয়েছে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
উষ্ণ আবহাওয়ার মাঝে এবার এসেছে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সোমবার সকাল ৯টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, সারা দেশে আজ দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এ ছাড়া ঢাকায় বাতাসের পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। আগামীকাল ৩ মার্চও ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে ওই দিন তাপমাত্রা দিনের বেলা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পূর্বাভাসে জানানো হয়, ৪ মার্চ আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিন-রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ৫ মার্চ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। অবশ্য রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
৬ মার্চ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর।