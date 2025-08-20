হোম > পরিবেশ

আজও ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রায় প্রভাব পড়বে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বুধবার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে, দিনের তাপমাত্রা আজ অপরিবর্তিতই থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৭ শতাংশ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১২ মিলিমিটার।

সম্পর্কিত

ঢাকার বায়ুমানে সামান্য উন্নতি, দূষণের শীর্ষে জাকার্তা

সাগরে নিম্নচাপ: দেশজুড়ে ঝোড়ো বৃষ্টি, বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সংকেত

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বাড়লেও সহনীয় পর্যায়ে, শীর্ষে কিনশাসা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

সাভার উপজেলাকে যে কারণে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা করা হলো

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে না গরম

ঢাকার বাতাস বিশুদ্ধ, দূষণে শীর্ষে রিয়াদ

ক্যারিবীয় সাগরে শক্তিশালী হ্যারিকেন এরিন, ধেয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে

ঢাকায় সকাল থেকেই বৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর দিল আবহাওয়া অফিস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা