হোম > পরিবেশ

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তাপমাত্রাও দিনের বেলা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

দিনের তাপমাত্রা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিট এবং আগামীকালের সূর্যোদয় সকাল ৬টা ১৮ মিনিট।

সম্পর্কিত

ঢাকার পুরোনো ভবনগুলোর ৯০ ভাগই বিল্ডিং কোড মেনে হয়নি: পরিবেশ উপদেষ্টা

ভূমিকম্পে তিন শিশুসহ নিহত ৬, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আহত ২৪০-এর বেশি

পঙ্গু হাসপাতাল ভবনে ফাটল

পশ্চিমবঙ্গেও প্রবল ভূকম্পন অনুভূত

বাংলাদেশে বড় বিপর্যয়ের ‘পূর্বাভাস’, ঘন ঘন ভূমিকম্পে চরম ঝুঁকিতে ঢাকা

দেশে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল ঢাকার কাছেই

ঢাকায় তাপমাত্রা সামান্য কমেছে

ঢাকায় বাড়ছে বায়ুদূষণ, করণীয় কী

১৩ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে ট্রাম্পের জলবায়ুবিরোধী নীতি

ঢাকার বাতাসে দূষণ কমেছে, দিল্লির অবস্থা আজও দুর্যোগপূর্ণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা