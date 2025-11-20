ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তাপমাত্রাও দিনের বেলা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
দিনের তাপমাত্রা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিট এবং আগামীকালের সূর্যোদয় সকাল ৬টা ১৮ মিনিট।