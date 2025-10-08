ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ বুধবার ভোর থেকে ছিল হালকা মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা ভাব কেটে যেতে থাকে। সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে রয়েছে হেমন্তের ছোঁয়া। অবশ্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকাল ৭টায় ছয় ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে বাতাসের গতিবেগ গতকালের তুলনায় কিছুটা কমে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার গতিতে বয়ে যেতে পারে।
এদিকে আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।