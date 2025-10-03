ছুটির দিনে আজও বৃষ্টি, আগামীকালও থাকবে কিনা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গত কয়েক দিনের মতো আজ শুক্রবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। এর মধ্যে ভারী বৃষ্টির কারণে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাব এবং মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় কয়েক দিন ধরে দেশজুড়ে যে বৃষ্টি হচ্ছে, তারই ধারাবাহিকতা আজও ছিল। তবে আগামীকাল শনিবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।
ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। সেই সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আগামীকাল শনিবার থেকে বৃষ্টির প্রবণতা ও মেঘাচ্ছন্ন ভাব কমে আসতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা আজকের পত্রিকাকে বলেন, গভীর নিম্নচাপ ও মৌসুমি বায়ু—এ দুইয়ের প্রভাবে দেশজুড়ে কয়েক দিন ধরে যে বৃষ্টি হচ্ছে, এর ধারাবাহিকতা আজও কিছুটা থাকবে। আজ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে কিছুটা বেশি বৃষ্টি হবে। তবে গভীর নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে পড়ায় আগামীকাল থেকে বৃষ্টির প্রবণতা কমে আসবে।
তিনি আরও বলেন, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশ থেকে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে পারে। তার পর থেকে বৃষ্টির মাত্রা আরও কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।