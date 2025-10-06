হোম > পরিবেশ

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

এখন চলছে শরৎকাল। আশ্বিন মাস প্রায় শেষের দিকে। আর ৯ দিন পর কার্তিক মাস। প্রকৃতিতে এখনই পাওয়া যাচ্ছে হেমন্তের আগমনী বার্তা। কারণ তাপমাত্রা অল্পস্বল্প করে কমতে শুরু করেছে। আজ সোমবার সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এর সঙ্গে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আজ সকালবেলা ঢাকার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝেমধ্যে সূর্যের দেখা পাওয়া গেলেও হালকা মেঘের কারণে তা আড়ালে চলে যাচ্ছে। আর এই কারণে তাপমাত্রা গতকাল রোববারের চেয়ে কিছুটা কম। গতকাল সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ কমে হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলে। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১২০, নীলফামারীর ডিমলায় ৮২, রংপুরে ৫৩, দিনাজপুরে ৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আজ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

