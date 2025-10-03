হোম > পরিবেশ

ঢাকাসহ ১০ জেলায় ঝড়ের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ ও ওডিশার দিকে চলে গেছে। এর প্রভাবে আজ শুক্রবার সকালেও রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো বাতাসসহ ভারী থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে। তবে ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা শিগগির কমছে না। বরং আজ সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকাসহ দেশের ১০টি জেলার ওপর দিয়ে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যেতে পারে ঝড়। এ জন্য এসব জেলার নৌবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানার স্বাক্ষর করা এই বার্তায় বলা হয়েছে, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

