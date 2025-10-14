হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

এক যুগ পর শততম মঞ্চায়ন নিয়ে ফিরছে ‘ডাকঘর’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘ডাকঘর’ নাটকের দৃশ্য

দুই যুগের বেশি সময় ধরে স্টুডিও থিয়েটারভিত্তিক নাট্যচর্চায় সরব থেকে নাট্যাঙ্গনে মুখর থেকেছে পালাকার। নানা বিষয়-বৈচিত্র্যের নাট্যনিরীক্ষা পালাকারকে স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছে। এক যুগেরও বেশি সময় পর মঞ্চে ফিরছে দলটির প্রশংসিত প্রযোজনা ‘ডাকঘর’। এ সপ্তাহে ৩টি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে নাটকটির শততম মঞ্চায়ন উদ্‌যাপিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা অবলম্বনে ডাকঘর নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন শামীম সাগর। ১৬ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা এবং ১৭ অক্টোবর বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে প্রদর্শিত হবে নাটকটি।

ডাকঘর নাটকের গল্পে দেখা যাবে, শরতে প্রাণের উৎসবে মেতেছে ছেলের দল। এর মাঝেই গগন হরকরার গানে উদাসী সুর বাজে, সঙ্গে বাজে মাধবদত্তের হৃদয়। কবিরাজের চেষ্টা মাধবের হৃদয়কে বাঁধতে পারে না। মুক্তপ্রাণের কলরবকে সঙ্গী করে হাজির হয় ঠাকুরদা। বদ্ধ প্রাণের প্রতি বড় বিরূপ আচরণ তার। ঠাকুরদা চলে গেলে মাধবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় পাখিরূপে। আর এই প্রাণ পাখির রূপান্তরই অমল। স্বপ্নচারী অমলের মুক্ত হওয়ার আকুতি অসীম। মাধবের ভেতরের রুদ্ধ অমল মুক্তির প্রতীক্ষায় কখনো কাঁদে, কখনো গল্পের ঝুলি সাজায়।

অমল আর মাধবের মাঝে ক্ষণে জমে ওঠে খুনসুটি, আবার ক্ষণে দুজনের রূপান্তর ঘটে দুই সত্তায়; যার একজন নিরেট বাস্তববাদী আর অন্যজন সওয়ার হতে চায় কল্পনার ঘোড়ার পিঠে। তারপর স্বপ্নবিলাসী ঠাকুরদা দইওয়ালা, প্রহরী, আবার কখনো ফকির হয়ে এসে সহস্র স্বপ্নের ফসল বুনে চলে অমলের সরল মনের জমিনে। কখনো অমল স্বপ্ন দেখে, আবার কখনো স্বপ্নে ভাসিয়ে দেয় ঠাকুরদাকে। এ খেলা জমতে থাকে শেষাবধি।

ডাকঘর নাটকটি নিয়ে নির্দেশক শামীম সাগর বলেন, ‘আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি। আমাদের এই ছোট্ট শরীরটার পানে বিরাট বিশ্ব-শরীরের একটা আনন্দের টান কাজ করছে সব সময়। এটা পূর্ণতার আকর্ষণ। এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি যদি ঘটে কারও, তখন স্বজনহারাদের বুকে বাজে হাহাকার। কিন্তু কোনো মৃত্যুই নিঃশেষের কথা বলে না। সীমাবদ্ধ জীবন থেকে অসীমে যাবার মুক্তির চিঠি হচ্ছে মৃত্যু। মুক্তি সব সময়ই আনন্দের। আর এই আনন্দে মেতে ওঠার উৎসবেই মেতেছি আমরা ডাকঘরে। এখানে বিষণ্নতার অণু পরিমাণ স্থানও নেই।’

ডাকঘর নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফেরদৌসী শর্মী, ফরহাদ লিমন, সুমন, আশিক, শুভ, নাহিদা শারমীন, নাহরিন, ইকতারুল, তুহিন, সেতু, শাহজাহান, পিটার, রবিন ও আমিনুর রহমান মুকুল। মঞ্চ পরিকল্পনায় আমিনুর রহমান মুকুল, আলোক পরিকল্পনায় জুনায়েদ ইউসুফ, কোরিওগ্রাফিতে সুমি ডরথী রোজারিও, বেশভূষা পরিকল্পনায় রয়েছেন নাহিদা শারমিন ও চারু পিন্টু।

