অবশেষে দ্বন্দ্ব মিটল, অরিজিৎ সিংয়ের টিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিলেন এসরাজ শিল্পী

অরিজিৎ সিংয়ের সিনেমার শুটিংকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, অবশেষে তার সমাধান হলো। পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে শুটিং চলাকালীন এক এসরাজ শিল্পীকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে অরিজিতের দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে। দুই পক্ষকে থানায় ডেকে আলোচনার পর ওই শিল্পীর কাছে ক্ষমা চান অরিজিতের দেহরক্ষী। এরপর তিনি সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন।
প্রথমবারের মতো সিনেমা বানাচ্ছেন সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। বোলপুরের শান্তিনিকেতন এলাকায় সিনেমাটির শুটিং করছেন তিনি। গত ১৩ আগস্ট শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তালতোড় এলাকায় চলছিল শুটিং। স্থানীয় সুভাষপল্লীর বাসিন্দা ও সংগীত যন্ত্রাংশ নির্মাতা কমলাকান্ত লাহা ওই সময় নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। তবে শুটিং চলার কারণে অরিজিৎ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে প্রথমে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়েও পথ না ছাড়ায় তিনি আবারও যেতে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তখন তাঁকে আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষার কথা বলা হয়।
কমলাকান্ত লাহার অভিযোগ, ওই নির্দেশ না মেনে তিনি যেতে চাইলে অরিজিতের দেহরক্ষী তাঁকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে দেয়। এমনকি জোর করে পুলিশের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করা হয়। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে তাঁর হাতের সোনার আংটি হারিয়ে যায়। এ ঘটনার পর অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ করেন কমলাকান্ত লাহা।
গত শনিবার রাতে দুই পক্ষকে শান্তিনিকেতন থানায় ডেকে আলোচনা করেন পুলিশ কর্মকর্তারা। বেশ কয়েক ঘণ্টার আলোচনার পর অভিযোগকারী কমলাকান্ত লাহার কাছে ক্ষমা চান অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষী। এরপরই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন কমলাকান্ত লাহা।
অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষী আকাশ সোনার বলেন, ‘একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত।’ অন্যদিকে অভিযোগকারী কমলাকান্ত লাহা বলেন, ‘দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর শান্তিনিকেতন থানায় মীমাংসা হয়েছে। বারবার ভুল স্বীকার করেছেন তাঁরা। তাই অভিযোগ প্রত্যাহার করেছি।’