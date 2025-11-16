আজ কোক স্টুডিও বাংলায় রুনা লায়লার গান

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। ৬০ বছরের সংগীতজীবনে বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, উর্দু, সিন্ধি, ইংরেজিসহ মোট ১৮টি ভাষায় গান গেয়েছেন তিনি। তাঁর গাওয়া অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘দমা দম মাস্ত কালান্দার’। জানা গেছে, নতুন করে গানটি তিনি গেয়েছেন কোক স্টুডিও বাংলা প্ল্যাটফর্মে। আজ কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে দমা দম মাস্ত কালান্দার।
কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল নতুন এই সিজনে গাইবেন রুনা লায়লা। তবে এ বিষয়ে বরাবর চুপ ছিল কর্তৃপক্ষ। গত বছর রুনা লায়লা নিশ্চিত করেছিলেন কোক স্টুডিও বাংলায় তিনি গেয়েছেন। তবে কোন গানটি, তা জানাননি। অবশেষে, গত ১৪ নভেম্বর প্রকাশ করা হলো টিজার, আজ সন্ধ্যায় প্রকাশিত হবে সেই গান।
কোক স্টুডিও বাংলায় আজ প্রকাশ পেলেও গানটি রেকর্ড হয়েছে অনেক দিন আগে। মাঝে প্রায় এক বছর কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গানটি প্রকাশ করতে এত সময় লাগল। তবে দুই বছর আগে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে কোক স্টুডিও টিমের সঙ্গে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি গেয়ে শুনিয়েছেন রুনা লায়লা। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণব, সুরকার শুভেন্দু দাস শুভসহ অনেকে।
এদিকে আগামীকাল রুনা লায়লার জন্মদিন। জানা গেছে, এ উপলক্ষেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কোক স্টুডিও বাংলা প্রকাশ করছে দমা দম মাস্ত কালান্দার গানটি। এটি কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের অষ্টম গান। সবশেষ গত ২৪ অক্টোবর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রকাশ পেয়েছে ‘ক্যাফে’ শিরোনামের গান। মহীনের ঘোড়াগুলি ব্যান্ডের জনপ্রিয় এই গানটি নতুন সংগীত আয়োজনে গেয়েছেন আভাস ব্যান্ডের তানযীর তুহীন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহীনের ঘোড়াগুলির প্রতিষ্ঠাতা ও ক্যাফে গানের গায়ক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাজিলিয়ান শিল্পী লিভিয়া মাতোস।
এ ছাড়া রুনা লায়লার জন্মদিন উপলক্ষে আগামীকাল প্রকাশিত হবে তাঁকে নিয়ে লেখা ‘মায়ার সিংহাসন’ উপন্যাস। আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদিরের লেখা উপন্যাসটির উপজীব্য বাংলাদেশের জনসংস্কৃতিতে রুনা লায়লার আবির্ভাব, সংগ্রাম ও কিংবদন্তি শিল্পী হয়ে ওঠা। প্রকাশ করছে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন।