ঢাকায় বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের কনসার্ট ও মাস্টারক্লাস

একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে। কনসার্ট শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এ ছাড়া ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের তিন শিল্পীকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে একটি মাস্টারক্লাসের।
আলেক্সন্দ্রে হেরেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স মূলত একটি মিউজিক কোলাবরেশন প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে কর্ণাটকি রিদম, ভারতীয় হিপহপ এবং সমসাময়িক জ্যাজ মিউজিকের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রজেক্টে রয়েছেন ফরাসি পিয়ানোবাদক অ্যালেক্সন্দ্রে হেরের, ড্রামার পিয়েরে মঞ্জার্ড ও বেজ প্লেয়ার গায়েল পেত্রিনা এবং ভারতীয় মৃদঙ্গবাদক বি সি মঞ্জুনাথ ও র্যাপার মানমিত কউর।
২০২৩ সালে মুম্বাই ভ্রমণের সময় সেখানকার র্যাপ ও বিটবক্স সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন ফরাসি জ্যাজ সুরকার আলেক্সন্দ্রে হেরের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স। একই বছরে ফ্রান্সে আয়োজিত একটি মাস্টারক্লাসে হেরেরের পরিচয় হয় বি সি মঞ্জুনাথের সঙ্গে। সেখানে মঞ্জুনাথ কর্ণাটকি তালসংগীতের গাণিতিক কাঠামো ও হেরেরের নিজস্ব সংগীত রচনাশৈলীর অসাধারণ মিলগুলো তুলে ধরেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের গ্রেনোবলের ডেটোর্স ডি বাবেল উৎসবে রেসিডেন্সি ও ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কোলাবরেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দলটি। ৭টি মিউজিক ট্র্যাক নিয়ে গত ২৭ জুন প্রকাশিত হয় তাঁদের অ্যালবাম।
বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের লাইভ পরিবেশনাগুলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য, সমকালীন হিপহপ এবং জ্যাজের জ্যামিং বা সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যেখানে তাল-লয়ের জটিলতা, গানের ভাবগম্ভীরতা এবং তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার স্বাধীনতা একত্রে মিশে যায়।
কনসার্ট শেষে ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে একটি বিশেষ মাস্টারক্লাসে অংশ নেবেন আলেক্সন্দ্রে হেরের, বি সি মঞ্জুনাথ ও মানমিত কউর। এই মাস্টারক্লাসে সংগীতপ্রেমী, শিক্ষার্থী ও আগ্রহী শিল্পীরা তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পাবেন। এতে আলোচ্য বিষয় থাকবে অ্যালেক্সন্দ্রে হেরেরের ছন্দবিন্যাস ও ক্রস-জনরা কম্পোজিশন, বি সি মঞ্জুনাথের কর্ণাটকি তাল ও কনকল ভিত্তিমূলক ধারণা এবং মানমিত কউরের র্যাপ, ভাষার ব্যবহার ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অগ্রণী যাত্রা। ক্লাস শুরু হবে সকাল ১০টায়, শেষ হবে দুপুর ১২টায়।