সরাসরি গান শোনাবে উচ্চারণ ব্যান্ড

আজম খানের মৃত্যুর ১৪ বছর পর আবার শুরু হয়েছে তাঁর গড়া ব্যান্ড উচ্চারণের কার্যক্রম। দেশ-বিদেশে কনসার্টসহ ব্যান্ডের সব কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আজম খানের পরিবার, ব্যান্ড সদস্য ও একটি এজেন্সির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে। এবার টিভি চ্যানেলে সরাসরি গান শোনাতে আসছে উচ্চারণ। আজ রাত ৮টায় এনিগমা টিভিতে প্রচারিত হবে উচ্চারণ ব্যান্ডের লাইভ শো ‘ব্যান্ড কার্নিভ্যাল’।
গান শোনানোর পাশাপাশি এই লাইভ শোয়ে উচ্চারণ ব্যান্ডের সদস্যরা শোনাবেন আজম খানের জনপ্রিয় গানের পেছনের গল্প, স্মৃতি, সৃজনপ্রক্রিয়া এবং ব্যান্ডের দীর্ঘ সংগীতযাত্রার অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন ইয়াসির আরাফাত জুয়েল। এনিগমা টিভির পাশাপাশি অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।
মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে তিন বন্ধু নীলু, সাদেক ও মনসুরকে নিয়ে আজম খান গড়ে তুলেছিলেন ব্যান্ড উচ্চারণ। ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করা ব্যান্ডটি ওই বছর বিটিভিতে গায় ‘এত সুন্দর দুনিয়ায় কিছুই রবে না রে’ এবং ‘চার কলেমা সাক্ষী দেবে’। এই দুটি গান জনপ্রিয় করে তোলে আজম খান ও উচ্চারণ ব্যান্ডকে। এরপর উচ্চারণকে সঙ্গে নিয়ে আরও বহু গান উপহার দিয়েছেন আজম খান।