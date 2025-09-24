হোম > বিনোদন > গান

এক নির্ঝরের গানের নতুন অ্যালবামে কোনাল, দোলা, মাশা ও অন্তরা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

দোলা রহমান, অন্তরা রহমান, মাশা ইসলাম ও সোমনুর মনির কোনাল। ছবি: সংগৃহীত

আগামীকাল বৃহস্পতিবার আসছে গানশালা নিবেদিত এক নির্ঝরের গান-এর নতুন অ্যালবাম ‘বুঝলাম’। এনামুল করিম নির্ঝরের কথা ও সুরে এই অ্যালবামে থাকবে চারটি নতুন গান। গেয়েছেন সোমনুর মনির কোনাল, মাশা ইসলাম, দোলা রহমান ও অন্তরা রহমান।

সোমনুর মনির কোনাল গেয়েছেন ‘দৃশ্যের ছায়া’ শিরোনামের গান, মাশা ইসলাম গেয়েছেন ‘একইভাবে বুঝলাম’, অন্তরা রহমান গেয়েছেন ‘বোঝাপড়া শব্দটা’ এবং দোলা রহমান গেয়েছেন ‘থাকলে সাহস’। গানগুলোর সুরকার ও গীতিকার এনামুল করিম নির্ঝর জানিয়েছেন, ব্লুজ ঘরানার এই চারটি গানে বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে আত্মদ্বন্দ্ব ও একাকিত্বের বৈচিত্র্য অনুভূতি। কথা, সুর আর দৃশ্য পরিবেশনায় একধরনের নৈঃশব্দ্যের সৌন্দর্য রয়েছে, যা শ্রোতাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করবে। গানগুলোর সংগীতায়োজন করেছেন অটমনাল মুন।

এনামুল করিম নির্ঝর বলেন, ‘অনেক দিন থেকেই একটা অনিশ্চিত সময় পার করছি। ঠিক যেটা চাই, সেটার সাথে বাস্তবতা মিলছে না। সে রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মুনের সঙ্গে আলাপ করে মনে হলো, কথা নিয়ে তো আমরা চেষ্টা করছিই, সুর এবং সংগীতায়োজনের ধরনে যদি আরেকটু বৈচিত্র্য আনা যায়, তাহলে শিল্পীরা আত্মিকভাবে গানের কথার সঙ্গে বাস্তবতা মিলিয়ে সংযুক্ত হতে পারে। সে চিন্তা থেকেই ব্লুজ ঘরানাকে বেছে নেওয়া। সবাইকে শোনার আমন্ত্রণ।’

এনামুল করিম নির্ঝর। ছবি: সংগৃহীত

সংগীত পরিচালক অটমনাল মুন বলেন, ‘এক নির্ঝরের গানের এ অ্যালবামটি একটু ব্যতিক্রম। জনপ্রিয় চারজন নারী সংগীতশিল্পী ব্লুজ ঘরানার গানগুলো গেয়েছেন। আশা করি, অ্যালবামটি আপনাদের ভালো লাগবে।’

২৫ সেপ্টেম্বর গানশালা-ইকেএনসি ইউটিউবে প্রকাশিত হবে কোনালের গাওয়া দৃশ্যের ছায়া গানটি। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে গান প্রকাশিত হবে।

কোনাল বলেন, ‘আমরা এই সময়ের চারজন শিল্পী চারটি ব্লুজ গাইলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। গানের কথাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। সুরগুলোও মনে ধরার মতো। আশা করি সবার ভালো লাগবে।’

বুঝলাম অ্যালবামটি সিএসআর (করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) এবং আইএসআর (ইন্টেলেকচুয়াল সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি)-এর সমন্বিত প্রকল্পের অংশ। সিএসআর-আইএসআরের এই প্রকল্পের মাধ্যমে গানশালা চেষ্টা করছে সংগীত মাধ্যমের পেশাজীবীদের নিয়মিত উপার্জনের পথ তৈরি করতে। উদ্যোগটি সফল করতে এনামুল করিম নির্ঝর স্বেচ্ছাশ্রমে গান লিখে, সুর করে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান করে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা করছেন।

