আমরা সূর্যমুখীর সুবর্ণজয়ন্তীতে গাইবে জলের গান

প্রায় দুই দশকের পথচলা জলের গানের। প্রথম থেকে এই গানের দলটির হাল ধরেছিলেন রাহুল আনন্দ। গত এক বছরের বেশি সময় তিনি দেশের বাইরে থাকলেও থেমে নেই জলের গানের কার্যক্রম। সতীর্থরা জলের গানের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।
রাহুলের অনুপস্থিতিতে দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কনক আদিত্য। আজ মহিলা সমিতিতে সাংস্কৃতিক সংগঠন আমরা সূর্যমুখীর সুবর্ণজয়ন্তীতে গাইবে জলের গান।
১৯৭৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাংস্কৃতিক সংগঠন আমরা সূর্যমুখী। ৩০ নভেম্বর সংগঠনটির ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজ ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান শোনাবে জলের গান।
বেইলি রোডের নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আয়োজন। এক বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানান, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন সংগীতশিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী। তিনি জানাবেন বর্ণাঢ্য সংগীতজীবনের নানা অধ্যায়ের গল্প। বিশেষ অতিথি থাকবেন একুশে পদকজয়ী কণ্ঠশিল্পী শাহীন সামাদ ও ফাতেমা-তুজ-জোহরা।
সূচনা বক্তব্য দেবেন সংগঠনটির বর্তমান নির্বাহী পরিচালক শফিকুল ইসলাম সেলিম।