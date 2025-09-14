হোম > বিনোদন

তারকার পছন্দ

শ্রেয়া ঘোষালের পছন্দের দুই কমেডি সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক

সিনফেল্ড

সিনফেল্ড সিরিজ নিয়ে সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের মত, ‘এ সিরিজ দেখার যে মজা, সেই আনন্দটা পাওয়ার জন্যই এটা বারবার দেখি। কমেডি গল্প আমার খুব পছন্দের। তাই সিনফেল্ড আর মডার্ন ফ্যামিলির মতো আমেরিকান সিটকমের ভক্ত আমি। জীবনের কোনো বিষণ্ন দিনেও এসব সিরিজ মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।’

সিনফেল্ড বেশ আগের টিভি সিরিজ। ১৯৮৯ সালে এনবিসি চ্যানেলে শুরু হয়েছিল প্রচার। ৯টি সিজনের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে শেষ হয় প্রচার। সর্বকালের অন্যতম সেরা আমেরিকান সিরিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সিনফেল্ডকে। কোনো নির্দিষ্ট গল্প নয়, বরং চার বন্ধুর প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনযাপন কমেডির মোড়কে তুলে আনা হয়েছে এতে।

দ্য অফিস

বিবিসি নির্মিত ব্রিটিশ সিটকম ‘দ্য অফিস’-এ উঠে এসেছে এক পেপার কোম্পানির কর্মচারীদের প্রতিদিনের জীবনের গল্প। সমাজের নানা অসংগতি, মানুষের বিচিত্র ব্যবহার, হতাশা, খ্যাতি—নানা বিষয় নিয়ে নির্মিত সিরিজটি ২০০১ সালে প্রথম যখন প্রচারিত হয়, তেমন সাফল্য পায়নি। তবে দিন যত গেছে, জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ৮০টির বেশি দেশে প্রচারিত হয়েছে দ্য অফিস। একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা সিরিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এটিকে। সিরিজটি নিয়ে শ্রেয়া ঘোষাল বলেন, ‘ব্যস্ত শিডিউলের কারণে ইদানীং কোনো সিনেমা-সিরিজ দেখতে পারছি না। তবে যখনই অবসর পাই, বাসায় থাকলে দ্য অফিস সিরিজ দেখি প্রায়ই। একধরনের স্বাভাবিক হাস্যরসের কারণে বারবার দেখতেও ভালো লাগে।’

