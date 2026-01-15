এপ্রিলে শুরু বিটিএসের সংগীতসফর

বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে গত বছর একত্র হন বিটিএসের সাত সদস্য আর এম, জিন, জে হোপ, জিমিন, ভি, জাং কুক ও সুগা। ফিরেই ঘোষণা দেন নতুন অ্যালবাম এবং ওয়ার্ল্ড ট্যুর কনসার্টের। এ মাসের শুরুতে বিটিএস জানায়, আগামী ২০ মার্চ প্রকাশ পাবে বিটিএসের নতুন অ্যালবাম। এবার কে-পপ ব্যান্ডটি প্রকাশ করল ওয়ার্ল্ড ট্যুরের সূচি। আগামী ৯ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শুরু হবে বিটিএসের এই সংগীতসফর।
সূচি অনুযায়ী, বিটিএস এই ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বিশ্বের ৩৪টি স্থানে মোট ৭৯টি কনসার্টে পারফর্ম করবে। ৯, ১১ ও ১২ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার গয়াং শহরে তিনটি হোমটাউন কনসার্টের মাধ্যমে শুরু হবে বিটিএসের এই সংগীতসফর। এরপর জাপানের টোকিওতে কনসার্ট করার পর উত্তর আমেরিকা যাবে বিটিএস।
২৭ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৭ মে পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ১২টি কনসার্ট করবে বিটিএস। ১২ ও ১৩ জুন দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে দুটি কনসার্ট করে ইউরোপ ট্যুরে যাবে কে-পপ ব্যান্ডটি। জুন ও জুলাই মাসজুড়ে মাদ্রিদ, ব্রাসেলস, লন্ডন, মিউনিখ ও প্যারিসে কনসার্ট করবে তারা। অক্টোবরে লাতিন আমেরিকা যাবে বিটিএস। এ সময় কলম্বিয়া, পেরু, চিলি, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে গান শোনাবে। আগস্টে আবার যুক্তরাষ্ট্রে যাবে তাঁরা। এই পর্বের সমাপ্তি ঘটবে লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামে চারটি পরিবেশনার মাধ্যমে। ১, ২, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর সেখানে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৬ সালের শেষভাগ ও ২০২৭ সালের শুরুর দিকে বিটিএস ব্যস্ত থাকবে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে। সূচি অনুযায়ী তাইওয়ানের কাওশিয়ুং, ব্যাংকক, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সিডনি এবং হংকংয়ে গান শোনাবে বিটিএস। ২০২৭ সালের ১৪ মার্চ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় কনসার্ট দিয়ে শেষ হবে বিটিএসের এই সংগীতসফর। প্রকাশিত এই সূচি ছাড়া জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিভিন্ন দেশ ট্যুর সূচিতে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে বিটিএস।
বিটিএসের এই সংগীতসফরের প্রযোজনায় ৩৬০ ডিগ্রি ‘ইন-দ্য-রাউন্ড’ মঞ্চব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা দর্শকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা তৈরির পাশাপাশি ভেন্যুর ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাতে সহায়ক হবে। বিটিএস আর্মি ফ্যান ক্লাবের সদস্যদের জন্য প্রি-সেল টিকিট বিক্রি শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হবে ২৪ জানুয়ারি।