‘দেলুপি’ এবার সারা দেশে সঙ্গে নতুন দুই সিনেমা

খুলনার পর সারা দেশে দেলুপি
গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পেয়েছিল মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। এবার সারা দেশের দর্শকের দেখার পালা। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের মানুষের জীবনের গল্প, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপি। যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প। সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা। নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘দেলুপির গল্প শুধু একটি অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।’
গোঁয়ার
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘গোঁয়ার’। রাকিবুল আলম রাকিবের পরিচালনায় এতে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া ও ফাল্গুনী রহমান জলি। এই সিনেমা দিয়ে অর্ধযুগের বেশি সময় বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরেছেন জলি। বিরতির সময়টাতে বিয়ে, সংসার আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই নায়িকা। তবে এই ফেরাটাও স্থায়ী হচ্ছে না তাঁর। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আপাতত আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি নতুন সিনেমাও ফিরিয়ে দিয়েছেন জলি।
দ্য রানিং ম্যান
১৯৮২ সালে প্রকাশিত স্টিফেন কিংয়ের ‘ডিস্টোপিয়ান’ উপন্যাসের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র রূপান্তর ‘দ্য রানিং ম্যান’। সিনেমার গল্প বেন রিচার্ড নামের এক মধ্যবয়সী মানুষকে ঘিরে। চাকরি হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অর্থাভাবে ভুগছে সে। একসময় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টাকার জন্য নাম লেখায় দ্য রানিং নামের এক ভয়ংকর গেম শোতে। এই গেমের নিয়ম হলো ৩০ দিন ঘাতক শিকারিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শোতে অংশ নেওয়া কোনো মানুষ এখনো জীবিত ফিরতে পারেনি। বেন রিচার্ড কি পারবে ৩০ দিন টিকে থাকতে। বেন রিচার্ড চরিত্রে আছেন গ্লেন পাওয়েল। আরও আছেন জোশ ব্রোলিন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, লি পিস প্রমুখ। সিনেমার পরিচালক এজার রাইট। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।