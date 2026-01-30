হোম > বিনোদন

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যাম

‘মাস্টার’ নিয়ে থাকবেন বাঁধন, মম ও নাসির উদ্দিন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘মাস্টার’ সিনেমায় মম, নাসির উদ্দিন ও বাঁধন। ছবি: সংগৃহীত

গতকাল নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম শহরে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসর। এবারের আসরে জায়গা করে নিয়েছে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের রাজনৈতিক থ্রিলার ‘মাস্টার’। উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিভাগ বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে লড়বে সিনেমাটি।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার শো হবে মাস্টার সিনেমার। প্রদর্শনীর পর প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত থাকবেন পরিচালক সুমিত এবং সিনেমার প্রধান তিন অভিনয়শিল্পী নাসির উদ্দিন খান, আজমেরী হক বাঁধন ও জাকিয়া বারী মম। নেদারল্যান্ডসের প্রবাসী দর্শকদের সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন নাসির উদ্দিন, বাঁধন ও মম।

২ ফেব্রুয়ারির পর ৪ ও ৭ ফেব্রুয়ারি রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে আরও দুটি প্রদর্শনী রয়েছে মাস্টার সিনেমার। প্রতিটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন সিনেমার নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। ভিডিও বার্তায় নাসির উদ্দিন খান বলেন, ‘নেদারল্যান্ডসে বসবাসকারী বাঙালি ভাইবোন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী। মাস্টার সিনেমা নিয়ে রটারড্যাম উৎসবে যাচ্ছি। সিনেমার প্রদর্শনীর পর সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে। সবাইকে মাস্টার সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ।’

মাস্টার সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, জহির আহমেদ নামের এক শিক্ষক সমাজসেবায় এলাকাবাসীর কাছে জনপ্রিয়। ওই এলাকার উপজেলা নির্বাচনের সময় প্রার্থীর অভাব দেখা দেয়। তখন শিক্ষক জহির আহমেদকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় এলাকাবাসী। সবার অনুরোধে ভোটে দাঁড়ায় জহির। বিপুল ভোট পেয়ে চেয়ারম্যানও হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার পর বদলে যায় ওই শিক্ষকের জীবন।

মাস্টারে জহির আহমেদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে আছেন জাকিয়া বারী মম। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে আজমেরী হক বাঁধনকে। আরও আছেন ফজলুর রহমান বাবু, লুৎফর রহমান জর্জ, শরিফ সিরাজ প্রমুখ। গত বছরের এপ্রিলে শেষ হয়েছিল সরকারি অনুদানে নির্মিত মাস্টার সিনেমার শুটিং। শুটিং-পরবর্তী কাজ হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়।

মাস্টার ছাড়াও এবার রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের আরও দুটি সিনেমা। মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টাইগার প্রতিযোগিতা (মূল প্রতিযোগিতা) বিভাগে। এতে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজ নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েতসহ অনেকে। এ সিনেমারও প্রিমিয়ার হবে এই উৎসবে। এ ছাড়া উৎসবের ব্রাইট ফিউচার বিভাগে প্রদর্শিত হবে মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের ‘দেলুপি’। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনের ঘটনা, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে দেলুপি। গত বছরের ৭ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি।

সম্পর্কিত

চর এলাকার মানুষের গল্পে ‘ময়নার চর’

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩: নিশো-পুতুল সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সেরা সিনেমা ‘সাঁতাও’

প্রযোজনায় অভিনেত্রী পুতুল

শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক ‘লুৎফার প্রদীপ’

তুহিনের সুরে সাফিনার ‘অবুঝ প্রেমের সাতকাহন’

দক্ষিণ কোরিয়ার বিটিএস মেক্সিকোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, আরও কনসার্ট চেয়ে প্রেসিডেন্টের চিঠি

ক্যারিয়ারের চূড়ায় কেন আকস্মিক অবসরের ঘোষণা অরিজিতের

প্রীতমের সঙ্গে প্রথমবার ওটিটিতে মেহজাবীন

প্লেব্যাক শিল্পীদের জন্য সুযোগ-সুবিধার দাবি ন্যান্‌সির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা