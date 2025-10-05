ইলন মাস্কের বয়কটের ডাকে নেটফ্লিক্সের ক্ষতি ২৫ বিলিয়ন ডলার

শিশুদের অনুষ্ঠানে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদের নিয়ে বার্তা প্রচারের অভিযোগ এনে নেটফ্লিক্স বয়কটের ডাক দিয়েছেন প্রযুক্তি বিশ্বের উদ্যোক্তা ধনকুবের ইলন মাস্ক। এরই মধ্যে তাঁর এই বয়কটের ডাকে বিশাল ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে এই জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি।
গত ১ অক্টোবর ইলন মাস্ক নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে অনুসারীদের নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশন বাতিলের আহ্বান জানান। ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইলন মাস্কের এই পোস্টের পরপরই নেটফ্লিক্সের বাজারমূল্যে ধস নামে। বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় ৭ বিলিয়ন ডলার।
সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য যেখানে প্রায় ৫১৪ বিলিয়ন ডলার ছিল, অক্টোবরের ৩ তারিখে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৮৯ বিলিয়ন ডলারে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি।
ইয়াহু ফাইন্যান্সের তথ্যমতে, গত শুক্রবার নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দাম নাটকীয়ভাবে পড়ে যায়, যা গত ৪ এপ্রিলের পর সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক পতন।
গত পাঁচ কার্যদিবসে নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দর প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে। এদিকে টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক একের পর এক পোস্ট দিয়ে তাঁর ২২ কোটি ৭ লাখ অনুসারীকে নেটফ্লিক্স সাবস্ক্রিপশন বাতিলের আহ্বান জানিয়ে চলেছেন।
সপ্তাহজুড়ে মার্কিন শেয়ারবাজার নাসডাক ও সামগ্রিক শেয়ারবাজার প্রায় ২ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছালেও অ্যামাজন ও মেটার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি নেটফ্লিক্স। ফোর্বসের খবরে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার নেটফ্লিক্সের শেয়ার দরপতনের মধ্যেই যাত্রা শুরু করে। শুরুতে ১ দশমিক ২ শতাংশ নিচে নামলেও পরে তা কিছুটা সামলে শেষ পর্যন্ত শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কমে দাঁড়ায়। ওই সময় মার্কিন পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকেল ২টা ১৫ মিনিটে নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দর ছিল ১ হাজার ১৬১ ডলার।
এর আগে মঙ্গলবার মাস্ক জানান, তিনি নেটফ্লিক্স সাবস্ক্রিপশন বাতিল করেছেন। তাঁর সেই পোস্টের পর থেকে নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দর প্রায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে। গত পাঁচ কার্যদিবসে নেটফ্লিক্সের শেয়ার মোট ৪ দশমিক ৪ শতাংশ নিচে নেমেছে। যদিও একই সময়ে প্রযুক্তি কোম্পানি নির্ভর নাসডাক টানা পাঁচ দিন বৃদ্ধির ধারা বজায় রেখেছে।
কিছু সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাস্কের আহ্বানের পর থেকে নেটফ্লিক্স ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বাজার মূল্য হারিয়েছে। যদিও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল সূত্রগুলো এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার বলে মনে করছে। তবে সঠিক অঙ্কটি যাই হোক না কেন, মাস্কের বয়কটের ডাক এবং শেয়ারের পতনের সময়কালের মিল উপেক্ষা করা কঠিন বলে বিশ্লেষকরা একমত।
নেটফ্লিক্স বয়কটের ডাক দিয়ে গত মঙ্গলবার ইলন মাস্ক এক্সে লেখেন, ‘আপনার সন্তানদের সুস্থতার জন্য নেটফ্লিক্স বাতিল করুন।’ এই ধনকুবের অভিযোগ করেন, নেটফ্লিক্স ‘ট্রান্সজেন্ডার ওয়েক এজেন্ডা’ প্রচার করছে।
নেটফ্লিক্সের বাতিল হওয়া অ্যানিমেটেড সিরিজ ‘ডেড এন্ড: প্যারানরমাল পার্ক’–কে ঘিরে বিতর্কের মধ্যে ইলন মাস্ক এই পোস্ট দেন। রক্ষণশীল সমালোচকেরা দাবি করেন, হ্যামিশ স্টিল পরিচালিত ওই সিরিজে ‘প্রগতিশীল ধারণা’ প্রচার করা হচ্ছে যা আপত্তিকর।
সিরিজটি নিয়ে আরেক ব্যবহারকারীর পোস্ট শেয়ার করে মাস্ক আবারও এ নিয়ে লেখেন। ওই ব্যবহারকারী জানান, তিনি নেটফ্লিক্স ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, পরিচালক হ্যামিশ স্টিল কনজারভেটিভ কর্মী চার্লি কার্কের সমালোচনা করেছেন। অ্যাকাউন্ট ‘লিবস অব টিকটক’–এর দাবি অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের চার্লি কার্কের মৃত্যুতে জানানো শোকের সমালোচনা করে হ্যামিশ কার্ককে ‘র্যান্ডম নাৎসি’ বলে অভিহিত করেছেন।
এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পরিচালক হ্যামিশ স্টিল ব্লুস্কাইতে বলেন, ‘আমি বেশ ভালোই আছি। বিষয়গুলো অনেকটা মজার মনে হয়েছে। যাঁরা যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে অত্যন্ত অস্বাভাবিক, ঘৃণ্য (সমকামবিদ্বেষী) ও ইহুদিবিদ্বেষী ইমেইল আসতে শুরু করেছে, তাতে কিছুটা ভীত হচ্ছি। তাই বিভিন্ন বিষয়ে জবাব দিতে দেরি হলে আগেই দুঃখিত।’
নেটফ্লিক্স ২০২৩ সালে ডেড এন্ড: প্যারানরমাল পার্ক সিরিজটি বাতিল করে দিয়েছিল।
এদিকে আগামী ২১ অক্টোবর তৃতীয় প্রান্তিকের আয়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে নেটফ্লিক্স। গত আয় প্রতিবেদনে, ওয়াল স্ট্রিটের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গিয়েছিল নেটফ্লিক্স। সে অনুযায়ী, তৃতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার এবং শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) ৬ দশমিক ৮৭ ডলার। আর পুরো বছরের রাজস্ব প্রত্যাশা বাড়িয়ে ৪৪ দশমিক ৮ থেকে ৪৫ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ধরা হয়েছে।
নির্বাহীরা আশা করছেন, আগামী বছর বিজ্ঞাপন বিক্রি দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।