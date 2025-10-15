ইত্যাদি এবার কুড়িগ্রামের উলিপুরে

নব্বইয়ের দশক থেকে স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে শিকড়ের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে শুটিং করা হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির। তারই ধারাবাহিকতায় ইত্যাদির নতুন পর্ব ধারণ করা হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রামের উলিপুরে।
এবারের ইত্যাদির মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল প্রায় দেড় শ বছরের ঐতিহ্যবাহী উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে। এবারের পর্বে গান রয়েছে দুটি। কুড়িগ্রামের কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাথা নিয়ে তৈরি একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। আব্বাসউদদীনের গাওয়া বিখ্যাত গান ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’ নতুন করে গেয়েছেন সালমা আক্তার ও উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া শিল্পী পূর্ণ চন্দ্র রায়।
এ ছাড়া ইতাদির নতুন পর্বে থাকছে কুড়িগ্রাম নিয়ে প্রতিবেদন, সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গনির্ভর নাটিকা, সাংবাদিক ও নাতির কথোপকথনসহ ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন।
ইত্যাদির এই পর্বটি দেখা যাবে ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।