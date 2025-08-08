হোম > বিনোদন

কনসার্টে হিপহপ ব্যান্ডের অশালীন শব্দচয়ন, শিল্পীদের প্রতিবাদ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজন করা হয় কনসার্টের। সেখানে গান পরিবেশন করেন বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পী ও ব্যান্ড। বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যায়, চিটাগং হিপহপ হুড নামের একটি দলের কয়েকজন শিল্পী গান গাওয়ার সময় ইংরেজিতে অশালীন শব্দ উচ্চারণ করছেন। রাষ্ট্রীয় একটি আয়োজন এবং বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত এমন অনুষ্ঠানে এ ধরনের অশালীন ভাষার গান গাওয়া নিয়ে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। নিন্দা জানিয়েছেন দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষেরা।

কনসার্টে এমন অশালীন শব্দ প্রয়োগের নিন্দা জানিয়ে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর লেখেন, ‘হিপহপ-এর নামে অসভ‍্য শব্দচয়ন এবং বিটিভিতে সম্প্রচার বাংলাদেশি সংস্কৃতির সাথে যায় না। সাধু সাবধান।’

অভিনেতা রওনক হাসান লেখেন, ‘এক অর্থে এটা খুব ভালো হয়েছে! বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য চ্যানেল আমাদের নাটকে অমুক শব্দ তমুক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না বলে কিছু বলতে পারবে না আর। বললেই এই ভিডিও দেখিয়ে দেওয়া যাবে।’

চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক লেখেন, ‘একসময় বিটিভির পর্দায় দেখা মিলত বাংলাদেশের সংস্কৃতির, যা দেখে অনুপ্রাণিত হতো কোটি মানুষের হৃদয়। আর সেই বিটিভিতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে শব্দের ব‍্যবহার! আপনার খারাপ লাগছে না?’

কনসার্টের সেই ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করে অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান লেখেন, ‘আর অ্যালেন স্বপন গাইল দিলে দোষ।’

অভিনয়শিল্পী সংঘের অনুষ্ঠান সম্পাদক এম এ সালাম সুমন ফেসবুকে লেখেন, ‘এরা কারা? কোথা থেকে এল এরা?’

গীতিকার ও সংগীতশিল্পী লুৎফর হাসান লিখেছেন, ‘মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে যে কনসার্ট হলো, সেখানকার একটা ভিডিও দেখলাম। এক দল ছাপড়ি ইংলিশে ... গাইজ না কী যেন বলল। এই স্তরের খাঁটি ছাপড়ি কীভাবে উন্মুক্ত কনসার্টে উঠতে পারে?’

নির্মাতা নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামুল লেখেন, ‘দেখেন যেটা ভালো মনে করেন। আর কিছু বলার নাই। অপথ পথ হবে, অমানুষ মানুষ হবে। হায় রে বাংলাদেশ।’

সমালোচিত ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করে সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন, ‘এরা কারা?’

নিশিতা বড়ুয়া তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘এগুলো আবার কী?’

প্রতিবাদ জানিয়ে আরও পোস্ট করেছেন পরিচালক অনন্য মামুন, শহীদ উন নবী, অভিনেতা শামিম হাসান সরকার, স্বাধীন খসরুসহ অনেকে।

