হোম > বিনোদন

পাঁচ বছরের বিরতির ঘোষণা দিলেন জাকির খান

বিনোদন ডেস্ক

এই সময়ের অন্যতম সেরা কমেডিয়ানের নাম জাকির খান। ভারতীয় এই স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। আমাজন প্রাইমে প্রচারিত হয়েছে তাঁর একাধিক কমেডি শো। প্রথম ভারতীয় কমেডিয়ান হিসেবে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পারফর্ম করেছেন জাকির। বেশ কিছু ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সম্প্রতি লম্বা বিরতির ঘোষণা দিলেন জাকির খান।

গত অক্টোবরে ‘পাপা ইয়ার’ নামে একটি ট্যুর শুরু করেছিলেন জাকির। এরই মধ্যে আহমেদাবাদ, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, ভোপাল, উদয়পুর, যোধপুরসহ একাধিক শহরে শো করেছেন। এই ট্যুরের অংশ হিসেবে সম্প্রতি হায়দরাবাদে একটি শো চলাকালীন দর্শকদের উদ্দেশে আবেগঘন কণ্ঠে জাকির বলেন, ‘আমি অনেক দিনের জন্য বিরতি নিতে চলেছি। সম্ভবত ২০২৮ কিংবা ২০২৯ সাল পর্যন্ত আর স্ট্যান্ডআপ কমেডি করব না, এমনকি ২০৩০ সাল পর্যন্তও হতে পারে। এই বিরতি নিজের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা এবং আরও কিছু বিষয় গুছিয়ে নেওয়ার জন্য।’

এর আগে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে জাকির লিখেছিলেন, ‘১০ বছর ধরে আমি লাগাতার ট্যুর করেছি। আপনাদের ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করি। কিন্তু একটানা ট্যুরের ধকল শরীর আর নিতে পারছে না। প্রতিদিন দু-তিনটি শো, নির্ঘুম রাত, ভোরের ফ্লাইট আর অনিয়মিত জীবনযাপন—সব মিলিয়ে আমি প্রায় এক বছর ধরে অসুস্থ। তবুও কাজ করতে হয়েছে; কারণ, তখন সেটা জরুরি ছিল।’

মঞ্চে পারফর্ম করাই যে তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গা, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন জাকির। তবে স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে আর এড়ানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘মঞ্চে থাকতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। হয়তো এবার একটু থামতে হবে। মন থেকে চাই না ঠিকই, এক বছর ধরেই ব্যাপারটা পিছিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই নিজেকে সামলে নেওয়া দরকার।’

এই দীর্ঘ বিরতির সময়ে আর মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যাবে না জাকির খানকে। তবে এই সময়ে ওয়েব প্ল্যাটফর্মে তাঁর নতুন শো আসবে কি না, তা জানা যায়নি।

সম্পর্কিত

শাকিবের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন জ্যোতির্ময়ী

মারা গেছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা জাভেদ

নতুন করে মঞ্চে আসছে ‘দর্পণে শরৎশশী’

অস্কারে আগ্রহ নেই আমান্ডা সেফ্রিডের

শিল্পকলায় শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী যাত্রাপালা উৎসবের সমাপনী পর্ব

নেপালে সেরা সিনেমার পুরস্কার পেল ‘সাঁতাও’

চঞ্চল-পরীর ‘শাস্তি’ সিনেমায় তিন দেশের চার প্রযোজক

প্রাচ্যনাট স্কুলের সমাপনী প্রযোজনা মামুনুর রশীদের ‘গিনিপিগ’

নেপালের জমসম শহরে মিউজিক্যাল ফিল্মের শুটিং করলেন সুনেরাহ-রেহান

‘জুটোপিয়া ২’ এখন হলিউডের সেরা অ্যানিমেশন সিনেমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা