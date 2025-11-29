হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে স্প্রিং-২০২৬ সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ২০২৬ সালের স্প্রিং সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে চারটি স্কুলে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ৭ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। স্কুল চারটি হলো স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) পরীক্ষার হল পরিদর্শন শেষে আগত অভিভাবকদের উদ্দেশে এনএসইউর উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী বলেন, ‘আপনারা আমাদের ওপর আস্থা রেখে এনএসইউতে আসায় আমি এনএসইউর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এনএসইউ দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এনএসইউতে আমরা ব্যতিক্রমধর্মী পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমি আশা করি, এনএসইউর সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নতুন শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার পাশাপাশি দেশের অগ্রগতিতেও ভূমিকা রাখবে।’

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন অফিসের পরিচালক অধ্যাপক নুরুল কবির বলেন, ‘এনএসইউর ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। এ জন্য অনেকে ভর্তির সুযোগ পাবে, অনেকেই সুযোগ পাবে না। এবার যারা অকৃতকার্য হবে, আগামী সেমিস্টারে তাদের জন্য আবারও এনএসইউতে ভর্তির সুযোগ থাকবে।’

এ সময় এনএসইউর কোষাধ্যক্ষ ও উপ-উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক আবদুর রব খান, এনএসইউর রেজিস্ট্রার ড. আহমেদ তাজমীন, এনএসইউর প্রক্টর ড. আবদুল খালেকসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, পরিচালক, ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এনএসইউ অ্যাডমিশন অফিস জানায়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হবে। ফলাফলের জন্য এনএসইউর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

