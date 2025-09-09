হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু: প্রতিষ্ঠা, বাধা ও গণ-অভ্যুত্থানের পর ফিরে আসা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, যা সংক্ষেপে ‘ডাকসু’ নামে পরিচিত, কেবল একটি ছাত্র সংগঠন নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত অধ্যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এটি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং জাতীয় রাজনীতিতে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই ডাকসুকে অনেকেই বাংলাদেশের ‘দ্বিতীয় সংসদ’ হিসেবে গণ্য করেন।

প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই স্যার এ এফ রহমানের উদ্যোগে তিনটি আবাসিক হলে—মুসলিম হল, জগন্নাথ হল ও ঢাকা হল—ছাত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯২২-২৩ সালে এই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ। অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, প্রথম দিকে এর নাম ‘ডাকসু’ ছিল না; এই নাম জনপ্রিয় হয় ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন এর নামের সঙ্গে ‘কেন্দ্রীয়’ শব্দটি যুক্ত হয় এবং ইংরেজি আদ্যক্ষর থেকে ‘ডাকসু’ নামটি প্রচলিত হয়।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই দশকে ডাকসুর মূল কাজ ছিল জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা এবং ছাত্রদের মধ্যে আত্মোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা। তাঁরা সান্ধ্য বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, ত্রাণকাজে অংশ নিতেন এবং প্রতি শনিবার হলগুলোতে সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করতেন। এই সময়ে ডাকসুর নেতারা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করলেও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের অবস্থান ছিল স্পষ্ট।

১৯৪৫-৪৬ সালে উপাচার্য পিজে হার্টগ সভাপতি, আহমেদুল কবির সহসভাপতি এবং সুধীর দত্ত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৪৭-৪৮ সালে সহসভাপতি হন অরবিন্দ বসু এবং সাধারণ সম্পাদক হন গোলাম আযম। এই প্রাথমিক নেতৃত্বই ডাকসুকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে।

ডাকসুর নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন

ডাকসুর যাত্রা শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, যাঁরা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নামগুলো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯২৮-২৯ শিক্ষাবর্ষে ভিপি নির্বাচিত হন এ এম আজহারুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং জিএস হন এস চক্রবর্তী। ১৯২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষে নেতৃত্ব দেন রমনীকান্ত ভট্টাচার্য (ভিপি) এবং কাজী মহব্বত আলী ও আতা র খান (জিএস)। এর পরের বছরগুলোতে ডাকসুতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা কিছুটা ব্যাহত হয়, তবে ১৯৩৩-১৯৩৪ শিক্ষাবর্ষে জিএস হন ভবেশ চক্রবর্তী এবং ১৯৩৭-১৯৩৮ শিক্ষাবর্ষে আ. আওয়াল খান।

১৯৪৪-৪৫ সালে নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদনের পর ১৯৪৫-৪৬ সালে ডাকসুর সহসভাপতি হন আহমেদুল কবির এবং সাধারণ সম্পাদক সুধীর দত্ত। পরের বছর আহমেদুল কবির পদত্যাগ করলে সহসভাপতির দায়িত্ব পান ফরিদ আহমদ। ১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে ভিপি হন অরবিন্দ বসু এবং জিএস গোলাম আযম। ১৯৫০ সালে এই কার্যকাল শেষ হলে কিছু সময়ের জন্য ডাকসু নির্বাচন থেমে যায়।

১৯৫৩ সালে নতুন করে গঠিত হয় ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ’ বা ‘ডাকসু’। এরপর ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভিপি হন এস এ বারী এ টি এবং জিএস হন জুলমত আলী খান। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ডাকসুর নেতৃত্বে ছিলেন নিরোদ বিহারী নাগ (ভিপি), আব্দুর রব চৌধুরী (জিএস), একরামুল হক (ভিপি), শাহ আলী হোসেন (জিএস), বদরুল আলম (ভিপি) এবং মো. ফজলী হোসেন (জিএস)। ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে নেতৃত্ব দেন আবুল হোসেন (ভিপি) ও এটিএম মেহেদী (জিএস)।

ষাটের দশকের শুরুতে, ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে ডাকসু পায় প্রথম নারী ভিপি জাহানারা আখতার। একই সময়ে জিএস হন অমূল্য কর। এরপর ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে ভিপি হন রাশেদ খান মেনন এবং জিএস হন মতিয়া চৌধুরী, যিনি ডাকসুর প্রথম নারী জিএস হিসেবে ইতিহাস গড়েন। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ভিপি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং জিএস শফি আহমেদ নির্বাচিত হন। ডাকসুর ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী ভিপি হিসেবে মাহফুজা খানম নির্বাচিত হন ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে। এরপর ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে নেতৃত্ব দেন তোফায়েল আহমেদ (ভিপি) ও নাজিম কামরান চৌধুরী (জিএস)।

গণ-আন্দোলনে ডাকসুর ভূমিকা

ডাকসুর ঐতিহাসিক ভূমিকার সূত্রপাত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ডাকসু ছিল ছাত্রদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। এটি শুধু ছাত্রদের দাবি আদায়ে কাজ করেনি, বরং দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এ কারণেই এটিকে দেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অনন্য স্থানে রাখা হয়।

দীর্ঘ নীরবতা এবং বারবার বাধাগ্রস্ত নির্বাচন

স্বাধীনতার পর ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সরকারের একধরনের অনীহা দেখা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩৭টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১৯টি নির্বাচনের কথা থাকলেও মাত্র ৭টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯১ সাল থেকে ডাকসু নির্বাচন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ১৮ জুন, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ এবং ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর চেষ্টায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি ১৯৯৮ সালে ডাকসু কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৫ সালে আবারও তফসিল ঘোষণা করা হয়, কিন্তু ছাত্রলীগের বিরোধিতার কারণে সেই নির্বাচনও বন্ধ হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও স্বাধীনতার পর নেতৃত্ব

ডাকসুর ইতিহাসে প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে, যখন ভিপি হন আ স ম আবদুর রব এবং জি এস হন আব্দুল কুদ্দুস মাখন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ডাকসুর প্রথম ভিপি হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং জিএস মাহবুব জামান। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ভিপি হন মাহমুদুর রহমান মান্না এবং জিএস আখতারুজ্জামান। ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে ভিপি আখতারুজ্জামান এবং জিএস জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বাবলু) নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ভিপি হন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ এবং জিএস মুশতাক হোসেন। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ভিপি হন আমানউল্লাহ আমান এবং জিএস খায়রুল কবির খোকন।

২০১৯ সালের নির্বাচন এবং নতুন ভোরের ইঙ্গিত

দীর্ঘ ২৮ বছর পর, আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নুরুল হক নুর সহসভাপতি (ভিপি) এবং ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। তবে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের কারণে এই নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং বহু অভিযোগের মুখে পড়ে।

তবে সম্প্রতি একটি রক্তক্ষয়ী ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে, আর এর প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষার্থীরাই। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এবারের নির্বাচনে ২৮টি পদের বিপরীতে ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। অন্তত ৯টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এটি যেন ডাকসুর সেই হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে শিক্ষার্থীরা আবারও তাঁদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাবেন এবং জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। এই নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমগ্র দেশের ছাত্ররাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন।

সম্পর্কিত

টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চাইলেন আবিদুল ও বাকের

রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি: ভিপিপ্রার্থী আবিদুল

পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ ভিপি পদপ্রার্থী উমামার

ডাকসু নির্বাচন ‎ঘিরে ঢাবিতে ‎কড়া নিরাপত্তা

ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে, ভোটারদের দীর্ঘ লাইন

ডাকসু নির্বাচন: নেতা তৈরির নির্বাচন আজ

ডাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু সকাল ৮টায়, সঙ্গে আনতে হবে যা

গুজবে কান না দিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে বললেন ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার

ডাকসুতে পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে

মেঘমল্লার ভোট দেবেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে, ফরহাদ কোথায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা