হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

বিইউপির এফবিএসর ৪ বিভাগ ও আইসিএমএবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বিইউপির এফবিএসর চারটি বিভাগ ও আইসিএমএবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) চারটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৮ আগস্ট বিইউপির বিজয় অডিটরিয়ামে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

বিইউপির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজের (এফবিএস) অধীনে চারটি বিভাগ—বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন জেনারেল, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এই চুক্তির আওতায় যুক্ত হয়।

চুক্তির লক্ষ্য হলো বিইউপি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের করপোরেট সংযোগকে সুদৃঢ় করা।

আইসিএমএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. কাওসার আলম এবং বিইউপির সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এফবিএসের ডিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল আকবর খান, এডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল; এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং আইসিএমএবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা, ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের প্রতিশ্রুতি

ডাকসু নির্বাচন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

ডাকসু নির্বাচন: হলে হলে সব প্যানেলের প্রচার, সক্রিয় স্বতন্ত্ররাও

জাকসু নির্বাচন: ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ নামে প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের প্যানেল

রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে একটা গোষ্ঠী অনলাইনে অপপ্রচার চালাচ্ছে: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

ইশতেহার শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, কর্মপরিকল্পনা দেব: মহিউদ্দিন রনি

২০ হাজার টাকায় জাকসুর ১০০ ভোট

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেলে হত্যা মামলার আসামি, আছে ছাত্রলীগ কর্মী

রাকসু নির্বাচন: ভোটার তালিকায় নেই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা, বিক্ষোভ

আইইউবিএটিতে টেকসই উন্নয়ন অলিম্পিয়াড ২০২৫: পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে নতুন দিগন্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা