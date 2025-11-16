টেক্সটাইল ট্যালেন্ট হান্টে প্রথম তিনটি স্থানই বুটেক্সের

টেক্সটাইল এবং পোশাকশিল্পবিষয়ক ম্যাগাজিন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেক্সটাইল টুডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো টেক্সটাইল ট্যালেন্ট হান্টের নবম আসর। এবারের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়নস হয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বায়েজিদ আহম্মেদ।
১২ নভেম্বর রাজধানীর রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞদের সামনে টেক্সটাইল খাতের সমস্যা, সমাধান এবং উদ্ভাবন নিয়ে গবেষণাভিত্তিক প্রজেক্ট উপস্থাপন করেন। অতিথিদের বক্তব্যের পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ পর্ব।
দেশব্যাপী প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। তাঁদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয় ৭টি দল। তিনটি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় পুরস্কার—সেরা প্রজেক্ট, সেরা একক এবং সেরা পোস্টার। সেরা প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম তিনটি স্থানই অর্জন করেন বুটেক্সের শিক্ষার্থীরা।
বিজয়ীরা হলেন বায়েজিদ আহম্মেদ, মো. আলিমুল মাহাদি ও মো. মনোওয়ার হাবিব। প্রথম রানারআপ দলের সদস্যরা হলেন মো. আজমাইন ফাইক, মো. রাকিবুল ইসলাম, নাজমুস সাকিব অয়ন ও সরোয়ার হোসেন সামি। দ্বিতীয় রানারআপ দলের সদস্যরা মো. আবদুল ওহাব শামস, মো. নাফিস কামাল আলিফ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার ও শামসুজ্জামান জুয়েল। চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানারআপ ও দ্বিতীয় রানারআপ দলকে দেওয়া হয় যথাক্রমে ১ লাখ ৫০ হাজার, ১ লাখ ও ৭৫ হাজার টাকা পুরস্কার।
সেরা একক ক্যাটাগরিতেও শীর্ষ স্থান অর্জন করেন বুটেক্সের বায়েজিদ আহম্মেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন বুটেক্সের মো. আবদুল ওহাব শামস এবং নিটারের মো. ইমতিয়াজ ইমাম। তাঁদের পুরস্কার ছিল যথাক্রমে ১ লাখ, ৪৫ হাজার ও ৩০ হাজার টাকা। তবে সেরা পোস্টার পুরস্কার অর্জন করে বুটেক্সের ৪৭তম ব্যাচের মো. রাকিবুল ইসলামের দল।
চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়নস বায়েজিদ আহম্মেদ বলেন, ‘ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে পেরেছি, যা পাঠ্যক্রমে পাওয়া যায় না। ক্যারিয়ারবিষয়ক সেমিনার ও সফট স্কিল প্রশিক্ষণ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সহায়ক হবে।’
বিজয়ী দলের সদস্য আলিমুল মাহাদি বলেন, ‘তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে।’
প্রথম রানারআপ দলের সদস্য রাকিবুল ইসলাম জানান, তাঁদের প্রজেক্টে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাইওয়ান পারসোটেক্স করপোরেশনের টেকনিক্যাল হেড রাহাত উল্লাহ রাশেদ এবং হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেডের দুই ম্যানেজার মো. রিয়াজ উদ্দিন ও মো. নজরুল আমিন শোভন। তিনি বলেন, ‘ইন্টার্নশিপের চাপের মধ্যেও দলগতভাবে কাজে মনোযোগ ধরে রাখা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।’
অনুষ্ঠানে বুটেক্সের ডাইস অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিনকে এইচ অ্যান্ড এম ফাউন্ডেশন গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অর্জনের জন্য বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, ‘সরকার অবৈধ আয়ের বিষয়টি মোকাবিলায় সম্প্রতি নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, যাতে কোনোভাবেই অবৈধ উপার্জনকে বৈধ করা
না যায়। এটি একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়া, যেখানে অবৈধ আয়কে বৈধ সম্পদে রূপান্তর করার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।’
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিজিএমইএ সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, বিজিবিএ সভাপতি মো. মফজ্জল হোসেন পাভেল, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান ও আইটিইটির সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার মো. এনায়েত হোসেন। গেস্ট অব অনার ছিলেন বুটেক্সের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলহাস উদ্দিন এবং বিইউএফটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও জাজেস প্যানেলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবি খান।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইটিইটির কনভেনর ও টেক্সটাইল টুডে ইনোভেশন হাবের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ইহসানুল করিম কায়সার।