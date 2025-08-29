২০ হাজার টাকায় জাকসুর ১০০ ভোট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘১০০ ভোটের দাম ২০ হাজার টাকা’ লেখা একটি কাগজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বটতলা এলাকায় গাছে বেঁধে রাখতে দেখা যায়। আজ শুক্রবার দুপুর থেকে বটতলার ওই গাছে কাগজটি দেখা যায়।
কাগজটিতে লেখা রয়েছে ‘হাতে ১০০ ভোট আছে। লাগলে জানাবেন। ফিক্সড-২০ হাজার। যোগাযোগ: (ঢাকা মেট্রো-ল-৬৩৬৫৪২) আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল–বাইক’
বিশ্ববিদ্যালয়ের কামাল উদ্দিন হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আসলেই এই নাম্বার প্লেট সংবলিত কোনো বাইক আছে কি না সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত নন। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ‘মজা’ হিসেবেই নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।
তবে জাকসুর জিএস পদপ্রার্থী তৌহিদ সিয়াম বলেন, এটা মজা হিসেবে করলে ঠিক আছে, কিন্তু আসলেই যদি এ রকম হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কেউ ভোট বিক্রির প্রবণতা রাখে তাহলে সেটা দুঃখজনক।