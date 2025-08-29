হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

২০ হাজার টাকায় জাকসুর ১০০ ভোট

জাবি প্রতিনিধি

জাবি ক্যাম্পাসের গাছে কাগজটি। ছবি:আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘১০০ ভোটের দাম ২০ হাজার টাকা’ লেখা একটি কাগজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বটতলা এলাকায় গাছে বেঁধে রাখতে দেখা যায়। আজ শুক্রবার দুপুর থেকে বটতলার ওই গাছে কাগজটি দেখা যায়।

কাগজটিতে লেখা রয়েছে ‘হাতে ১০০ ভোট আছে। লাগলে জানাবেন। ফিক্সড-২০ হাজার। যোগাযোগ: (ঢাকা মেট্রো-ল-৬৩৬৫৪২) আ ফ ম কামাল উদ্দিন হল–বাইক’

বিশ্ববিদ্যালয়ের কামাল উদ্দিন হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আসলেই এই নাম্বার প্লেট সংবলিত কোনো বাইক আছে কি না সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত নন। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ‘মজা’ হিসেবেই নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

তবে জাকসুর জিএস পদপ্রার্থী তৌহিদ সিয়াম বলেন, এটা মজা হিসেবে করলে ঠিক আছে, কিন্তু আসলেই যদি এ রকম হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কেউ ভোট বিক্রির প্রবণতা রাখে তাহলে সেটা দুঃখজনক।

সম্পর্কিত

ইশতেহার শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, কর্মপরিকল্পনা দেব: মহিউদ্দিন রনি

জাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেলে হত্যা মামলার আসামি, আছে ছাত্রলীগ কর্মী

রাকসু নির্বাচন: ভোটার তালিকায় নেই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা, বিক্ষোভ

আইইউবিএটিতে টেকসই উন্নয়ন অলিম্পিয়াড ২০২৫: পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে নতুন দিগন্ত

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

প্রয়োজন হলে ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হবে: রিটার্নিং কর্মকর্তা

ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করল ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল

রাকসুর ভোটার তালিকা থেকে প্রথম বর্ষকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফায়ার সার্ভিসের মহড়া অনুষ্ঠিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা