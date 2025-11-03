হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে চাইলে

মো. আশিকুর রহমান

ছবি: ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশের ১২টি ক্যাডেট কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ১ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে, চলবে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল শাখার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, ক্রীড়া ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

বর্তমানে দেশে মোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। ছেলেদের জন্য ৯টি: ফৌজদারহাট (চট্টগ্রাম), ঝিনাইদহ, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, পাবনা ও কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ। মেয়েদের জন্য ৩টি: ময়মনসিংহ, ফেনী ও জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

অনলাইনে আবেদন যেভাবে

অনলাইনে আবেদন করতে হবে নিচের যেকোনো ওয়েবসাইট থেকে

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১. পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সত্যায়িত সনদ (ইংরেজি মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

২. জন্মসনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের

  • সনদ (ষষ্ঠ বা সমমানের
  • পরীক্ষায় উত্তীর্ণ)।

৪. মা-বাবা বা অভিভাবকের মাসিক আয়ের প্রত্যয়নপত্র।

৫. মা ও বাবার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি ধাপ তারিখ ও সময়

আবেদন শুরু ১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৮টা

আবেদন শেষ ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা

প্রবেশপত্র সংগ্রহ ১১ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা–বেলা ১টা

ভর্তি পরীক্ষা হবে যেমন

ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাসের আলোকে, মোট ৩০০ নম্বরের রচনামূলক পদ্ধতিতে।

বিষয় নম্বর

ইংরেজি ১০০

গণিত ১০০

বাংলা ৬০

সাধারণ জ্ঞান ৪০

পরীক্ষার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে

  • ইংরেজি: Grammar, Tense, Sentence Transformation, Right Form of Verbs, Punctuation, Idioms, Rearrangement ইত্যাদি।
  • গণিত: সংখ্যা ও ভগ্নাংশ, অনুপাত ও শতকরা, পূর্ণসংখ্যা, বীজগণিতীয় রাশি, সরল সমীকরণ, জ্যামিতি, উপাত্ত।
  • বাংলা: ধ্বনি ও বর্ণ, পদ, লিঙ্গ, কারক, বাগধারা, বিরামচিহ্ন, অনুচ্ছেদ, ভাবসম্প্রসারণ, অনুধাবন।
  • সাধারণ জ্ঞান: বিজ্ঞান, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, মুক্তিযুদ্ধ, ভৌগোলিক ও সাম্প্রতিক বিষয়াবলি, খেলাধুলা ও বুদ্ধিমত্তা।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

  • জাতীয়তা: বাংলাদেশি নাগরিক
  • শিক্ষাগত যোগ্যতা: ষষ্ঠ শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
  • বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ১৩ বছর ৬ মাস
  • উচ্চতা: ন্যূনতম ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য)
  • স্বাস্থ্য: শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে
  • দৃষ্টিশক্তি: চশমাবিহীন এক চোখে ৬/১২ ও অন্য চোখে ৬/১৮; চশমাসহ দুই চোখে ৬/৬

যারা আবেদন করতে পারবে না

যেসব প্রার্থী আগে ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত, মৌখিক বা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে, তারা পুনরায় আবেদন করতে পারবে না। এ ছাড়া নিম্নোক্ত অবস্থায় আবেদন অগ্রহণযোগ্য হবে—গ্রস নকনী, ফ্ল্যাট ফুট, কালার ব্লাইন্ড, অতিরিক্ত ওজন, অ্যাজমা, মৃগী, হৃদ্‌রোগ, বাত, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, রাতকানা, ডায়াবেটিস, হেমোফিলিয়া, কিংবা বিছানায় প্রস্রাবের অভ্যাস থাকলে।

তথ্যসূত্র: ক্যাডেট কলেজ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

সম্পর্কিত

আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়: হাসি গল্প গানের মিলনমেলা

নিজের ইতিবাচক শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে

২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের অপেক্ষায় যারা

স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের মালয়েশিয়ায় শিক্ষাসফর

আইএসইউতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন আজ থেকে শুরু, পরীক্ষার সময়সূচি

মালয়েশিয়ায় স্টেট ইউনিভার্সিটির ১১ শিক্ষার্থীর স্টুডেন্ট আউটবাউন্ড প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে

বিশ্বের ৫০ তরুণের একজন আমিমুল

সাইবার সুরক্ষায় শিক্ষার্থীদের পাশে আরাফাত চৌধুরী

জাককানইবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা