‘বাড়তি’ ব্যালট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিবিরের জিএস পদপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-এর জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে হলগুলোতে ভোটারের চেয়ে বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলেছেন শিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-এর জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এই অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, কোনো কোনো হলে ৪০০ থেকে ৫২২ জন ভোটার রয়েছেন, সেখানে ৬০০ ব্যালট দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ৩৯০ ভোটারের জন্য ৪০০ ব্যালট দেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত ব্যালটগুলো স্বচ্ছ নির্বাচনের পথে অন্তরায়।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনকে বাড়তি ব্যালট সরাতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি হলেই অতিরিক্ত ব্যালট রাখা হয়েছে। এর কোনো স্বচ্ছ ব্যাখ্যা কমিশনের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি।’

মাজহারুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, বহিরাগত ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে গতকাল নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ঘিরে ‘ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতি’ তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না বলেও দাবি করেন তিনি।

৩৩ বছর পর আজ বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল ৯টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

