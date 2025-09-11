জাকসুর ভোট গ্রহণের ৫ ঘণ্টা পর গণনা শুরু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে ভোট গণনা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়েও ভোট গণনার তৎপরতা চোখে পড়েনি।
এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. খো. লুৎফুল এলাহী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সময়ের মধ্য গণনা শুরু করার। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি গণনা শুরু করতে পারব।’
কত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে—এমন প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের এ সদস্য বলেন, ‘ভোট গণনার বিষয়টি আধা ঘণ্টার মধ্যে শুরু করব। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল করতে হবে, সেহেতু একটু দেরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সকালও হতে পারে।’