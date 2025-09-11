হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জাকসুর ভোট গ্রহণের ৫ ঘণ্টা পর গণনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে ভোট গণনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে ভোট গণনা। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টায় নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়েও ভোট গণনার তৎপরতা চোখে পড়েনি।

এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. খো. লুৎফুল এলাহী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সময়ের মধ্য গণনা শুরু করার। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি গণনা শুরু করতে পারব।’

কত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে—এমন প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের এ সদস্য বলেন, ‘ভোট গণনার বিষয়টি আধা ঘণ্টার মধ্যে শুরু করব। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল করতে হবে, সেহেতু একটু দেরি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সকালও হতে পারে।’

সম্পর্কিত

৪ বিষয়ে সুরাহা চেয়ে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অভিযোগ দিলেন ৯ পোলিং এজেন্ট

জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শেষ হয় কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ

এবার ভোট বয়কট প্রগতিশীলদের, পুনর্নির্বাচন দাবি

কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টায়ও ভোট গ্রহণ চলছে

জাকসুর ভোট গ্রহণ শেষ, এখন গণনার পালা

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর

পরীক্ষিত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হবেন, প্রত্যাশা জাবির নারী শিক্ষার্থীদের

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অভিযোগ তুলে ছাত্রদল প্যানেলের ভোট বর্জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা