‎জবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট গ্রহণ ২৪ ডিসেম্বর

জবি প্রতিনিধি 

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জবিশিস) নির্বাচন-২০২৫-এর তফসিল ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, ২৪ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

‎আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎তফসিলে বলা হয়, ২৪ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ চলবে সকাল ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে। একই দিনে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

‎তফসিলে আরও বলা হয়, ১৭ থেকে ১৮ ডিসেম্বর প্রতিদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির অফিসকক্ষ থেকে শিক্ষকেরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন। মনোনয়নপত্রের মূল্যমান সদস্যদের জন্য ধার্য করা হয়েছে এক হাজার (১০০০) টাকা এবং অন্য সদস্যদের জন্য ধার্য করা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ টাকা।

‎মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২০ ডিসেম্বর বেলা ২টায়। প্রার্থিতা প্রত্যাহার গ্রহণ করা হবে ২১ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

‎এর আগে, ৩ ডিসেম্বর নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম, পিএইচডি এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে নির্বাচনপ্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ঠ একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

‎গঠিত নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন, আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আহমদ ইহসানুল কবীর, লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আয়শা জাহান এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তারেক বিন আতিক।

