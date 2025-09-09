পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ ভিপি পদপ্রার্থী উমামার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এর মধ্যে পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র পরিবর্তন করানোর অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী উমামা ফাতেমা।
আজ মঙ্গলবার সকালে আজকের পত্রিকাকে তিনি জানান, তাঁর প্যানেলের একজন পোলিং এজেন্টকে একটি কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ভোটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করছে। সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা ভোটকেন্দ্রে ভিড় করতে শুরু করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও রয়েছে কঠোর নিরাপত্তায়। এবার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮ পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী হয়েছেন। ভোটার রয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার।
আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ৩৯ হাজার ৮৭৫টি ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা। কার্জন হল কেন্দ্রে ৫ হাজার ৭৭টি ভোট, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৪ হাজার ৮৫৩টি, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ৫ হাজার ৬৬৫টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ৪ হাজার ৭৫৫টি, সিনেট ভবন কেন্দ্রে ৪ হাজার ৮৩০টি, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬ হাজার ১৫৫টি, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ৪ হাজার ৪৪৩টি ভোট এবং ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪ হাজার ৯৬টি ভোট রয়েছে।