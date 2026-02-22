প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ছাড়া টেকসই শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভব নয়: শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ছাড়া সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। তিনি বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আর তার ভিত্তি প্রাথমিক স্তর—এই স্তরকে শক্তিশালী না করলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না।
আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।
প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার গুণগত মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আর তার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ছাড়া সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এ খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
সভায় শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী ও কার্যকর করতে পুরোনো চিন্তার ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সৃজনশীল ও নতুন ভাবনায় এগোতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।
মন্ত্রী আরও বলেন, শুধু সচিবালয়কে দুর্নীতিমুক্ত রাখলেই হবে না; মন্ত্রণালয়ের অধীন সব দপ্তর ও সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব পরিবর্তন আনার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম, চলমান প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন যুগ্ম সচিব নুরুন্নাহার। উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের রানাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।