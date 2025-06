এইচএসসি বিশেষ পরামর্শ: ইংরেজি প্রথম পত্র

Question-9

প্রশ্নটি Writing Informal letters/Mails সংক্রান্ত। মনে রাখবে Informal letter-এর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, format তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারপরও যেকোনো একটি style follow করবে, অর্থাৎ হয় American style, না হয় British style follow করবে। British style এ প্রত্যেক Para-তে একটু space রাখার নিয়ম আছে। এ ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা ও তারিখ হবে পত্রের ওপর ডান পাশে। আর নাম হবে Body-এর একেবারে নিচে ডানপাশে। American style-এ কোনো প্রকার indent টানতে হবে না এবং letter-এ সব part-ই left range-এ শুরু করতে হবে। উত্তরপত্রে Envelope কিংবা stamp অঙ্কন করা বাধ্যতামূলক নয় বিধায় এটা optional. আর Email এর ক্ষেত্রে To: _ _ From: _ _ Sent: _ _ Subject _ _ Dear _ _ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। From, To, Sent, Subject কে বক্সে আবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়। নম্বর-১০ পরিশেষে বলব, ইংরেজি প্রথম পত্রে কাঙ্ক্ষিত নম্বর পাওয়ার জন্য যে কয়েকটি বিষয়ে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, তা হলো—

সুন্দর হস্তাক্ষর হতে হবে।

বেশি ঘষামাজা করবে না।

কোনো বাক্য ভুল হলে, কলম দ্বারা লেখার মাঝখানে লম্বালম্বি কেটে দেবে। ঘষামাজা করবে না।

খাতায় ন্যূনতম ২ পাশে মার্জিন করবে।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবে।

খাতার lay-out আকর্ষণীয় করবে।

বেশি গাঢ় কালার পেনসিল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষা সবার খুবই ভালো হোক, এই আমার প্রত্যাশা।

লেখক: অধ্যক্ষ, শহীদ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা