হোম > শিক্ষা

একাদশে ভর্তির চতুর্থ ধাপের আবেদন শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

একাদশ শ্রেণিতে (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তির চতুর্থ পর্যায়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২১ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। এ পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়।

আজ মঙ্গলবার আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, নিশ্চায়ন ও কলেজে ভর্তির সময় বাড়ানো হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চায়ন করতে হবে ২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার মধ্যে। কলেজে ভর্তির সময় ২৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর।

একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হয়েছে গতকাল সোমবার। তবে সুযোগ পেয়েও এবার প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। তাদের মধ্যে অনেকে ভর্তি নিশ্চায়ন করেও কলেজে যায়নি।

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচনে কারসাজির সন্দেহ: হাতে ভোট গণনা ও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশসহ ৩ দাবি উমামা ফাতেমার

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত চায় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

রাকসু নির্বাচন: রাবিতে ২ দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

চাকসু নির্বাচন: বিচ্ছিন্নভাবে মনোনয়নপত্র নিয়েছে ছাত্রদল, প্যানেল ঘোষণা কাল

জাকসু নির্বাচন: শিবিরের জয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ভোটব্যাংক

জনপ্রিয়তা না কৌশল—আলোচনায় ডাকসুতে শিবিরের বিজয়

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

ডাকসুর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত, সিনেট সদস্য মনোনীত হলেন যাঁরা

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা: শেষ মুহূর্তের ৭টি পরামর্শ

যুক্তরাজ্যে গেটস কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা