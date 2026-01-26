হোম > শিক্ষা

ইউজিসিতে জবির শিক্ষক না থাকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছি: জকসু ভিপি

  জবি প্রতিনিধি

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জকসু ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) জবির কোনো শিক্ষক না থাকায় আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। সেখানে একটি সিন্ডিকেট কাজ করছে।’

‎আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কেটিং বিভাগের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘সেখানে (ইউজিসি) একটি ‘‘সিন্ডিকেট’’ কাজ করছে। ইউজিসিতে শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা রয়েছেন। আমি আরও অনেক কথা খুলে বলতে পারছি না। আমাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাংবাদিকদের সহায়তা কামনা করছি। আমাদের জকসুর সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার জন্য কোনো অফিস নেই। আমরা ঠিকমতো অফিশিয়াল কাজ সম্পাদন করতে পারছি না।’

‎এ সময় জকসুর ভিপিসহ নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা বিগত ২০ দিনের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। এ ছাড়া সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তাঁরা।

‎দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নিয়ে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ভিপি রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজের দ্বিতীয় ফেজের কাজের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) নিয়ে আমরা ইউজিসিতে কাজ করছি। জাতীয় নির্বাচনের আগে দ্রুত ডিপিপিটা একনেকে পাস করানোর চেষ্টা করছি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে না বসলেও হল নির্মাণের মাটি ভরাটের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে।’

‎এ সময় জকসুর জিএস আব্দুল আলিম আরিফ, এজিএস মাসুদ রানা, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ইব্রাহিম খলিলসহ অন্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

