অস্ট্রেলিয়ায় স্যার জেমস ম্যাকনিল গবেষণা বৃত্তির সুযোগ

অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্যার জেমস ম্যাকনিল স্নাতকোত্তর বৃত্তি ২০২৫’-এর আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তিটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটি। এই বৃত্তির আওতায় বিশ্বব্যাপী প্রতিভাবান গবেষকেরা মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
মর্যাদাপূর্ণ এই বৃত্তি প্রয়াত স্যার জেমস ম্যাকনিলের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্যার জেমস ম্যাকনিল ছিলেন প্রভাবশালী অস্ট্রেলীয় শিল্পপতি, দাতব্য কর্মী ও সমাজসেবক। তিনি মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্যার জেমস ম্যাকনিল ফাউন্ডেশন’ গড়ে ওঠে। যা থেকে পরবর্তীতে ‘স্যার জেমস ম্যাকনিল পোস্টগ্রাজুয়েট রিচার্স বৃত্তি’ নামে একটি তহবিল চালু করা হয়। এর লক্ষ্য হলো মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। অস্ট্রেলিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশটির অন্যতম বৃহৎ ও বিশ্বখ্যাত গবেষণামূলক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্নে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত।
সুযোগ-সুবিধা
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ভাতা হিসেবে ৫০ হাজার ২৯১ ডলার (৬১ লাখ ১৬ হাজার ৫০৭ টাকা) দেওয়া হবে। এই অর্থে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনযাত্রার খরচ মেটাতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা থাকবে। নির্বাচিত হওয়ার পর মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর জন্যও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতে পারে।
আবেদনের যোগ্যতা
বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীকে সামাজিক প্রভাব এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের ওপর গবেষণা পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। স্নাতকোত্তরের জন্য স্নাতকের সনদ ও পিএইচডির জন্য স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ
কলা ও মানবিক বিভাগের অধীনে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; ব্যবসা ও অর্থনীতির অধীনে অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি; প্রকৌশল বিভাগের অধীনে কেমিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং; চিকিৎসা, নার্সিং ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধীনে মেডিসিন, ফার্মেসি, পাবলিক হেলথ, বায়োমেডিকেল সায়েন্স বিষয়ে অধ্যায়নের সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ লিংকে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।