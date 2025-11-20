গল্পে গল্পে রসায়ন শিখি

রসায়নকে আমরা অনেক সময় বইয়ের জটিল সূত্র আর কঠিন সংজ্ঞার মধ্যে আটকে ফেলি। অথচ বাস্তব জীবনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে আছে রসায়নের সহজ ব্যাখ্যা। শুধু দরকার চারপাশটা একটু মন দিয়ে দেখা।
নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন বইয়েও বাস্তব জীবনের নানা উদাহরণ; যেমন কাঁচা আম টক হওয়ার কারণ, পাকা আম মিষ্টি হওয়া, কেরোসিনের দহন বা অ্যাসিডিটি দূর করতে অ্যান্টাসিডের কাজ—সবই আমাদের জীবনের সঙ্গে রসায়নের যোগসূত্র তৈরি করে।
তিনটি পরিচিত উদাহরণ থেকে রসায়নের দারুণ বিষয়গুলো দেখে নেওয়া যাক—
উদাহরণ ১: খাবার কীভাবে হজম হয়
ধরো, তুমি একটি বিস্কুট খেলে। পেটে পৌঁছানোর পর শুরু হয় বিস্ময়কর সব রাসায়নিক কাজ। পাকস্থলী যেন ছোট্ট এক পরীক্ষাগার। যেখানে এনজাইমরা তোমার খাবারকে ছোট ছোট অণুতে ভেঙে ফেলে।
এভাবেই জটিল খাবার ভেঙে দেহের জন্য সহজে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য ছোট ও সরল অণুতে ভেঙে যায়, যা দেহের পুষ্টি গ্রহণকে সহজ করে। শুধু তা-ই নয়, অক্সিজেন গ্রহণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ, রক্তের কাজ—সব জায়গাতেই রসায়ন নীরবে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।
উদাহরণ ২: পাতার রং কেন বদলায়
শীতের সময় লক্ষ করেছ নিশ্চয়। গাছের পাতা সবুজ রং হারিয়ে হলুদ-লাল হয়ে যায়। এর পেছনেও আছে রসায়নের সরল ব্যাখ্যা।
সূর্যালোক কমে গেলে গাছের শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। তখন এত ক্লোরোফিলসমৃদ্ধ পাতা ধরে রাখা তার জন্য ব্যয়বহুল। তাই গাছ প্রথমে ক্লোরোফিল তৈরি বন্ধ করে দেয়, তারপর এটিকে ছোট অণুতে ভেঙে নিয়ে নিজের ভেতর শোষণ করে ফেলে। ক্লোরোফিল সরে যেতেই পাতায় থাকা অন্য রঞ্জকের রং চোখে পড়ে। ফলে পাতা হলুদ বা লাল দেখায়। গ্রীষ্মে গাছ নতুন ক্লোরোফিল তৈরি করে, যা মূলত তার নিজস্ব বিপাক প্রক্রিয়ার ফল। পুরো প্রক্রিয়াই এক নিখুঁত রাসায়নিক পরিবর্তন।
উদাহরণ ৩: ভালোবাসার রসায়ন
মানুষের অনুভূতিও রসায়নের বাইরে নয়। কারও প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ বা বিশ্বাস জন্মানোর পেছনে কাজ করে অক্সিটোসিন নামের একটি রাসায়নিক। যেমন রাগ, আনন্দ, দুঃখ বা উচ্ছ্বাস—এসব অনুভূতিরও আছে বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ। অর্থাৎ, আমাদের আচরণ, আবেগ, সম্পর্ক—সবকিছুতেই রসায়ন এক অদৃশ্য সঙ্গীর মতো কাজ করছে।
চারপাশে তাকালে তুমি আরও অসংখ্য উদাহরণ পাবে। যেমন লোহায় মরিচা ধরা, দুধ টক হয়ে যাওয়া, সাবান দিয়ে তেল-ময়লা পরিষ্কার হওয়া, কিংবা বরফ গলে যাওয়া—সবই রসায়নের গল্প।
নিজেকে ভালোবাসো, মানুষকে ভালোবাসো আর রসায়নের এই বিস্ময়কর জগৎকেও ভালোবেসে দেখো। প্রতিদিনের জীবন তখন তোমার কাছে একেকটি পরীক্ষাগার মনে হবে।